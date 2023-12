Veringenstadt setzt noch einmal einen drauf

In drei Wochen 36.767 Kilometer mit dem Fahrrad: Nach knapp 26.000 Kilometern im vergangenen Jahr ist dies das Ergebnis der Teilnahme Veringenstadts an der Aktion Stadtradeln 2023. Eingefahren haben es insgesamt 115 aktive Radelnde in zehn Teams. Im Herbst diesen Jahres begrüßte Bürgermeister Maik Rautenberg ein einige Radlerinnen und Radler zur Preisverleihung im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses.

Bürgermeister Rautenberg zeigte sich sehr zufrieden mit dem Resultat, konnten doch fast 11.000 Kilometer mehr geradelt werden als 2022. Bei der Aktion drehe es sich nicht um körperliche Höchstleistungen auf dem Fahrrad, sondern um Umweltbewusstsein, schreibt der Bütgermeister. Auch Geschwindigkeit spiele keine Rolle, sondern die Menge an CO2, die zu Hause gelassene Autos nicht ausstoßen. Sechs Tonnen davon haben die Veringenstädter mit der Stadtradelaktion eingespart.

Besonders der aktivste Einzelradler, Frank Schrade, hat sich mit 1372 gefahrenen Kilometern als Erstplatzierter hervorgetan. Als Gewinn erhielt er einen 100 Euro-Gutschein, einzulösen beim Radhaus in Winterlingen.

Als das Team mit den meisten geradelten Kilometern stehen die „Kurbelquäler“ mit 9678,5 Kilometern als Sieger da. Diese erhielten angefertigte Loophalsbänder mit dem Logo der „Kurbelquäler“. Nur knapp dahinter mit 9.661,8 Kilometern befanden sich die Radlerinnen und Radler des Teams „MTB Veringendorf“.

Nach der Siegerehrung fand eine Verlosung statt: Es gab beispielsweise Trinkflaschen, Taschen oder auch Reparatursets zu gewinnen. Alles Artikel rund um das Thema Fahrrad, die vom Radhaus Winterlingen und vom CUBE Store Albstadt gesponsert wurden.