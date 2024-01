Der Energieversorger EnBW plant mit Veringenstadt weitere Windräder. Am Donnerstag hat der Gemeinderat darüber entschieden, ob die EnBW oder ein weiterer Interessent den Zuschlag für das Projekt erhält.

In einer nicht-öffentlichen Sitzung hatten beide dem Rat ihr jeweiliges Projekt vorgestellt. „Die EnBW hat uns zum einen vom Projekt überzeugt und das Angebot war lukrativer“, sagt Bürgermeister Maik Rautenberg.

Es ist nicht das erste Windkraftprojekt, das die Stadt mit der EnBW umsetzt. Ein Windrad steht bereits im Gewann Bol/Alter Hau, zwei weitere an dem Standort befinden sich gerade in der Genehmigungsphase. Wie viele weitere Windräder nun geplant und an welchem Standort sie gebaut werden sollen, ist noch nicht entschieden.

EnBW muss auf Grundstückseigentümer zugehen

Rautenberg geht aber davon aus, dass die Windräder in der Nähe der bereits gebauten Anlage realisiert werden. Die Flächen, die auch laut dem Regionalverband Bodensee-Oberschwaben für Windkraft geeignet sind, lägen zur einen Hälfte auf kommunalen und zur andern auf privaten Flächen.

Die EnBW müsse nun auf Grundstückseigentümer zugehen, so Rautenberg. Zudem werde das Unternehmen wohl zu gegebenem Zeitpunkt wieder eine Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger zu den Windradplänen anbieten.