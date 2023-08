Unbefugt Baustellenmaschine benutzt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbefugt eine Arbeitsmaschine auf einer Baustelle an der B 32 benutzt haben. Die Personen fuhren laut Bericht mit dem hydraulischen Gerät, mit dem Stahlträger in den Boden gerammt werden können, auf einen nahegelegenen Parkplatz. Dort probierten sie ihr Können und rammten einen Träger in den Boden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigeren dreistelligen Euro–Betrag beziffert, das Polizeirevier Sigmaringen nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter der Telefonnummer 07571/1040 entgegen.