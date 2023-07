Umleitung in Veringen: Geschäfte leiden unter Kundenmangel

Im Kern Veringenstadts herrscht aktuell noch mehr Ruhe als zuvor — Aufgrund der Umleitung zwischen Veringendorf und Veringenstadt, die bis Anfang August besteht, fahren außer den Anwohnern keine Autos mehr durch den Ort.

Dort wird die schadhafte Fahrbahn zwischen der Lauchertbrücke bei Veringenstadt und dem bahnübergang in Veringendorf erneuert. Das führt bei den Inhabern der Geschäfte zu Strinrunzeln, da viele von ihnen auf den Durchfahrtsverkehr angewiesen sind.

Deutlich weniger Umsatz

Monika Mettenleiter, Inhaberin der Apotheke Strüb, erzählt, wie schwer es ist, aktuell nach Veringenstadt zu kommen. Denn sowohl von Jungau als auch von Hermentingen kommend müssen Autofahrer große Umleitungen in Kauf nehmen, entweder über Inneringen oder Winterlingen.

„Ich wohne weiter weg und fahre demnach eine andere Strecke um auf die Arbeit zu kommen, im Gegensatz zu meinen Angestellten, die jeden Tag mindestens fünf Minuten länger brauchen“, sagt Mettenleiter.

Hinzu kommen die Arztneimittel, die jeden Tag von der Apotheke ausgefahren werden müssen, die Umleitung führe zu einem viel größeren Zeitaufwand und Mehrkosten. Der Umsatz der Apotheke sei bereits seit Beginn der Umleitung eingebrochen.

Die Kundenbindung bei uns ist schon sehr groß. Monika Mettenleiter

So schätzt Monika Mettenleiter, dass es nunmehr schon 20 bis 25 Prozent weniger Einnahmen seien. Angst vor einem Kundenverlust habe Mettenleiter aber nicht. „Die Kundenbindung bei uns ist schon sehr groß“, sagt sie.

Autofahrer sind verwirrt

Auch die Inhaberin der Bäckerei Sauter, Marion Sauter, sowie eine Angestellte der Bäckerei Remensperger äußern ihre Bedenken. „Es ist ein großes Problem, wenn kein Zulauf ist. Man hat Einbußen, wenn die Leute nicht mehr mit den Autos durch die Stadt fahren können“, so die Angestellte.

Es seien auch oft Kunden, die in beiden Bäckereien nachfragen wie sie jetzt fahren müssen: „Manche Leute sind total verdattert wo sie denn jetzt hinfahren müssen“, sagt Marion Sauter gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.

Die Leute sind stinksauer, vor allem die, die nur von Veringenstadt nach Veringendorf zur Arbeit müssen. Anwohnerin

Auch eine Anwohnerin des Ortes, die anonym bleiben möchte, erzählt: „Die Leute sind stinksauer, vor allem die, die nur von Veringenstadt nach Veringendorf zur Arbeit müssen. Für die ist das eine Katastrophe.“

Sorge um den Ort

Roland und Bianca Feil, Inhaber des Gasthauses Laucherstüble, machen sich ebenfalls Sorgen. Besucher, die sich den Ort anschauen wollen und mit dem Auto anfahren, fehlen. Die einzigen Zufahrtsmöglichkeiten seien nur noch von Inneringen und Harthausen, da die Auffahrt nach Gammertingen wegen den Bauarbeiten ebenfalls gesperrt ist.

„Leute, die in Sigmaringen arbeiten, verbringen jetzt doppelt so viel Zeit auf den Straßen als davor“, so Bianca Feil. „Würde so eine Umleitung länger bestehen, könnte man Veringenstadt begraben, das wäre unser Tod“, sorgt sich das Ehepaar.

Seit Beginn der Umleitung seien es bereits ein Drittel Besucher weniger, die den Ort besuchen, so der Eindruck von Roland Feil. Zumindest an Infrastruktur mangelt es laut Roland Feil nicht: „Zum Glück haben wir alles vor Ort was man täglich braucht, da sind wir noch gut bestückt.“ Und er findet noch etwas Positives: Am Ende profitiere er auch von dem Ergebnis der Baustelle.