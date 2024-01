Mit dem Häsabstauben und einem kleinen Festakt zum 40-jährigen Bestehen fiel am Samstag der Startschuss für das 40. Ringtreffen des Alb-Lauchert-Rings.

Das traditionelle Ritual fand in der Narrenburg in Hettingen statt, wo sich Vertreter der 15 Ringzünfte um 10 Uhr versammelten, um ihre Masken und Häser für die anstehende Fasnet „abzustauben“, wie hier Jürgen Wizl, Anton Blau und Christian Eisele auf dem Bild zeigen. Das Jubiläums-Ringtreffen wird gemeinsam von den Narrenzünften aus Veringendorf und Veringenstadt unter dem Motto „VeRINGen on Fire“ veranstaltet.

Startschuss ist am Freitag, 12. Januar, um 19 Uhr mit einem Nachtumzug und einer anschließenden Fastnachtsparty im Festzelt.