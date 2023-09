Während um ihn herum die meisten Hunde bellen, aufgeregt hin und herspringen oder an ihren Leinen ziehen, ist der sechsjährige Bowie die Ruhe selbst. Gelassen schnuppert er am taufeuchten Gras, bis ihn sein Besitzer Marc Burkhardt zu sich ruft.

Das Zuggeschirr hat der braune Hund bereits angelegt bekommen. In etwa einer halben Stunde stehen Marc und Bowie an der Startlinie in einem Waldgebiet bei den Lieshöfen bei Veringenstadt.

Trainingswoche auf der Alb

Drei Kilometer laufen sie bei dem Rennen am Montagmorgen. Es ist eines von insgesamt sieben, die vom 24. bis 30. September an den Lieshöfen sowie in Kreenheinstetten, Ennetach und Freudenweiler abgehalten werden. Veranstalter der Alb Cross und Quer Trophée ist der Zughundesportverein Dog Sport and more.

Bowie ist ein Rhodesian Ridgeback, eine Hunderasse aus Südafrika und Simbabwe, die ursprünglich für die Löwenjagd gezüchtet wurde. Burkhard ist durch Zufall auf die Rasse gestoßen: Bei einem Einkauf beim Bäcker hat er einen Rhodesian Ridgeback gesehen und war schockverliebt.

Mittlerweile hat er zwei Rüden, Bowie und den etwas älteren Bacardi. Bald kommt noch ein Welpe dazu. Burkhardt ist der einzige, der bei den Rennen auf der Alb mit dieser Rasse teilnimmt.

Die meisten Rennhunde, die am Start stehen, sind sogenannte Hounds, sagt Burkhardt. Sie sind eine Mischung aus Jagd- und Windhunden und speziell für den Sport gezüchtet.

Ist Bowie am Geschirr, weiß er, dass es bald los geht

Bowie ist entspannt, sogar auf dem Weg zum Start lässt er sich kaum aus der Ruhe bringen. Erst, wenn er mit seinem Zuggeschirr am Fahrrad von Marc Burkhardt angespannt wird, zeigt sich seine Aufregung.

Marc Burkhardt mit seinen beiden Rüden Bowie (links) und Bacardi. (Foto: Julia Brunner )

Sobald Bowie am Start steht, so Burkhardt, sei er „on fire“, bereit, loszurennen. Für ihn geht es bei dem Sport um die gemeinsame Teamarbeit mit seinem Hund. Bowie beginnt zu bellen, zieht und will losrennen.

Melanie Steger, die die Rennwoche organisiert, beobachtet, wie Bowie und Marc im Wald verschwinden. Vor dem Start hakt sie die Namen der etwa 130 Teilnehmer ab. Zum vierten Mal findet das Zughunderennen auf der Alb bei den Lieshöfen statt. Eigentlich, so erzählt Steger, war die Alb Cross und Quer Trophée als Trainingscamp gedacht.

Wir sind ein Jahr hier wandern gegangen und haben passende Wege gesucht. Melanie Steger

„Es gibt hier aber so viele schöne Wege“, sagt sie. Steger hat sich von einem ähnlichen Rennen in Frankreich inspirieren lassen, und das Zughundeevent auf der Alb ins Leben gerufen. „Wir sind ein Jahr hier wandern gegangen und haben passende Wege gesucht“, sagt sie.

Niedrige Temperaturen sind wichtig für die Hunde

Sieben Strecken mit verschiedenen Höhenprofilen und Anforderungen warten auf die Teilnehmer. Mit ihren Hunden können sie rennen, mit dem Rad fahren ‐ das sogenannte Bike Joering ‐ oder mit einem Scooter an dem Wettbewerb teilnehmen.

Marc Burkhardt und Bowie sind bereit für das zweite Rennen bei den Lieshöfen. (Foto: Julia Brunner )

Die Teilnehmer sind aus mehreren umliegenden europäischen Ländern angereist. „Die Deutschen sind noch nicht im Training. Bei uns ist der Tierschutz sehr extrem“, sagt sie. Niedrige Temperaturen und eine geringe Luftfeuchtigkeit sind wichtig für die Hunde, sonst gibt es keine Starterlaubnis.

Da die Tiere nur über ihre Pfoten und das Hecheln Schwitzen, müssen die äußeren Begebenheiten entsprechend stimmen.

Einer Teilnehmerin reißt die Radkette

Für Steger ist nicht die Platzierung bei der Alb Cross und Quer Trophée das wichtigste. Stattdessen sollen Flair und Atmosphäre stimmen. Ebenso wichtig: Einander zu helfen.

Das zeigt sich direkt am Start, als bei einer Teilnehmerin mit einem lauten Ratschen die Kette an ihrem Rad reißt. Sofort wird ihr ein Ersatzrad angeboten. Marc Burkhardt und Hund Bowie sind zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Strecke.

Nach dem Rennen unterhält sich Burkhardt mit seinen Standnachbarn, es werden Zielzeiten vom Vortag verglichen. Auf einer Decke liegt Bowie, mit wachem Blick und entspannt. Dass er gerade drei Kilometer gerannt ist, ist dem Rüden nicht anzusehen.