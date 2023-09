Veringenstadt

Reifen in Veringenstadt zerstochen

Veringenstadt

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07571/1040 entgegen.

Alle vier Reifen eines geparkten Pkw hat ein Unbekannter am Montag zwischen 12 und 17 Uhr in der Inneringer Straße in Veringenstadt zerstochen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen zur Tat und deren Hintergründe aufgenommen.

Veröffentlicht: 06.09.2023