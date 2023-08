Während andere Städte in der Sommerpause sind, musste Veringenstadt am Donnerstagabend kurzfristig eine Gemeinderatssitzung abhalten. Grund dafür war der alternde Kommunaltraktor, bei dem während einer Inspektion festgestellt wurde, dass die Vorderachse samt Torsionsplatte gebrochen war.

Die Reparatur würde 5.000 bis 7.000 Euro kosten, doch das ist nicht das einzige Problem: „Der bisherige Traktor ist schon 14 Jahre alt und hat 4.000 Arbeitsstunden geleistet“, sagte Bürgermeister Maik Rautenberg.

Neuanschaffung statt Reparatur

Deshalb rentiere sich eine Reparatur für die Stadt nicht. „Wir wollen die Belastung für das Gerät reduzieren, deswegen sollen zwei neue Geräte angeschafft werden“, so Rautenberg.

Ganz neu ist die Thematik nicht, nur muss sich der Gemeinderat ein Jahr früher mit dem Traktor beschäftigen als gedacht: Schon Ende Juni hat der Bauhofausschuss in einer nicht-öffentlichen Sitzung über die Neubeschaffung eines Kommunaltraktors für das Haushaltsjahr 2024 getagt.

Da der bisherige Traktor von den Bauhofmitarbeitern im Winterdienst, für die Grünanlagenpflege und als Transportfahrzeug eingesetzt wurde, sollten als Ersatz zwei Geräte angeschafft werden. Geplant war für den Winterdienst einen Ersatz für den Kommunaltraktor und für die Grünlagenpflege einen neuen Rasentraktor anzuschaffen. Durch die Schäden am bestehenden Traktor musste der Gemeinderat die Thematik vorziehen.

Im Voraus hat der Bauhof mehrere Geräte getestet und dem Gemeinderat zwei Fahrzeuge vorgeschlagen: Einen Rasentraktor der Marke Kubota G231 für 24.379,67 Euro und einen Traktor der Marke Kubota LX 401 für insgesamt 74.256,65 Euro über ein Leasingangebot mit Laufzeit von 60 Monaten.

Räte argumentieren lange gegen zwei Geräte

Lange und ausführlich berieten die Gemeinderäte über das Für und Wider der Geräte und die Frage, ob tatsächlich zwei Maschinen angeschafft werden sollen oder auch eine Neuanschaffung reichen würde.

„Wir müssen nicht einen Traktor kaufen und einen Mäher, das ist eine Investition von über 100.000 Euro und nach zehn Jahren sind die kaputt“, argumentierte Max Füß. Christian Lehmann gab zu bedenken, dass es auch teurere Modelle gäbe, die in der Lage seien, alle benötigten Arbeiten, wie Rasenmähen oder Winterdienst, zu erledigen, wodurch eine Zweitanschaffung entfallen würde.

Ich stehe hier nicht hin und sage, ich will so eine Karre. Wilfried Türk

„Wenn wir so ein Fahrzeug nehmen, haben wir einiges gespart“, so Lehmann. Dem widersprach Bauhofleiter Wilfried Türk. Preislich läge so eine Maschine bei mindestens 90.000 Euro, dazu kämen aber noch Zusatzkosten, wie zum Beispiel eine Fahrerkabine, die für den Winterdienst wichtig sei. „Ich stehe hier nicht hin und sage, ich will so eine Karre“, sagte Türk.

„Stehen wir denn dumm da oder fährt der Alte noch?“, wollte Lehmann wissen. Der Bauhof wisse nicht, ob der alte Traktor noch vier Wochen oder vier Monate fahre, so Türk. Bei den vorgeschlagenen Neuanschaffungen sei es aber möglich, diese sofort anzuschaffen. Wenn die Stadt aber ein anderes Modell bestellen will, habe er die Auskunft erhalten, dass Liefertermine erst wieder gegen Juli oder August 2024 möglich seien, sagte Türk.

„Der Bauhof wird sich schon etwas dabei gedacht haben, als sie die beiden Geräte vorgeschlagen haben“, sagte Christian Strigel. Er verlasse sich auf das Urteil des Bauhofs, der die Geräte getestet habe und mit diesen auch tagtäglich werde arbeiten müssen.

Bauhof bekommt zwei neue Geräte

Mit einer Enthaltung hat der Gemeinderat der Anschaffung des Rasentraktors Kubota G231 und dem Traktor Kubota LX 401 zugestimmt. Den Traktor zu leasen sei zwar teurer als ihn zu kaufen, so Bürgermeister Rautenberg. „So belasten wir aber den Haushalt 2024 nicht zusätzlich und dieses Jahr ist die Investition nicht drin“, sagte er.