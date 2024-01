Der Veringenstädter Gemeinderat gewährt dem Turnverein Veringendorf einen Zuschuss in Höhe von 11.648,50 Euro für die Deckung der restlichen Kosten des Mountainbike-Parks in Veringendorf. Nach kurzer Diskussion stimmten die Räte einstimmig für die Bezuschussung.

Die Vorstandschaft des TV Veringendorf war mit dem Anliegen der Bezuschussung der restlichen Kosten an die Stadt herangetreten. Insgesamt beliefen sich die Kosten für den Bikepark, der im Oktober diesen Jahres nach zehnjähriger Planungs-, Genehmigungs- und Bauphase fertiggestellt und seiner Bestimmung übergeben wurde, auf 31.648,50 Euro. Im Rahmen der Flurneuordnung konnte der Verein 20.000 Euro an Fördermitteln generieren, führte Vorstand Marius Heim im Zuschussantrag an die Stadt aus. Ebenso beinhaltet das Schreiben die Zusage, dass alle künftigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vom Verein übernommen werden.

Bürgermeister Maik Rautenberg plädierte für die Gewährung des einmaligen Zuschusses, da mit dem Bau des Bikeparks ein besonderes Sportangebot geschaffen wurde mit Strahlkraft weit über die Region hinaus. Stadtrat Siggi Hagg meinte, der Bikepark sei ein gutes Angebot und ein faires Zeichen von der Stadt, den Zuschuss zu gewähren. Monika Schultz begrüßte den Park ebenfalls, gab aber auch zu bedenken, dass es ein ordentlicher Betrag sei und es noch mehr Vereine in der Stadt gebe. Andrea Topler sagte, dass der Park im Rahmen der Flurbereinigung mit großer finanzieller Unterstützung geschaffen wurde und frei zugänglich für alle sei. Max Füß wies darauf hin, dass der künftige Pflege- und Unterhaltungsaufwand sehr hoch sei für den Verein und der einmalige Zuschuss daher gerechtfertigt sei. Einstimmig erfolgte die Genehmigung des Zuschusses in Höhe von 11.648,50 Euro mit Auszahlung im neuen Jahr 2024.