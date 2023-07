Um dem Insektensterben entgegen zu wirken, haben sich elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes Sigmaringen zusammengetan und gemeinsam die Motorsense und den Rechen in die Hand genommen, um dafür zu sorgen, dass die Naturschutzrichtlinien umgesetzt werden.

„An diesem ehemaligen Kalkmagerrasen ist seit Jahrzehnten nichts mehr gemacht worden“, erläutert Jürgen Zimmerer, im Landratsamt zuständig für Landespflege, Vertragsnaturschutz und Biotope. Er und sein Kollege Oliver Elsässer, zuständig für baurechtliche Verfahren und Naturschutzgebiete, haben sich mit der Motorsense bewaffnet und zum Schutz vor Lärm Ohrschützer aufgezogen.

1800 Quadratmeter Fläche sollen frei gehalten werden

Abgemäht wird nicht mit großen Maschinen, damit auf der mit Büschen, Bäumen und Gräsern zugewachsenen Wiese die Ameisenhügel und auch die eine oder andere Pflanze nicht zerstört werden. Die Büsche und teilweise recht hohen Bäume neben dem intensiv bewirtschafteten Maisfeld werden dann im Herbst von eigens beauftragten Landschaftsgärtnern beseitigt, um die insgesamt 1800 Quadratmeter große Fläche frei zu halten. Danach soll das Flurstück von Schafen und Ziegen beweidet werden.

Noch während des Mähens kommen weitere Kolleginnen und Kollegen, die den Schnitt zusammenrechen. Wichtig ist das Wegräumen, damit die Kräuter darunter tatsächlich wachsen können. Samen, die viele Jahre im Boden „warten“, können danach wieder zum Tragen kommen. „Für uns“, so Zimmerer, „ist Landschaftspflege Beruf und Passion“.

Das Biodiversitätsgesetz von 2019 umzusetzen fordere Engagement über den Schreibtisch hinaus. Nach der Blüte im Juni konnte die Wiederherstellung des städtischen Flurstücks angegangen werden, damit im nächsten Jahr weit mehr Kräuter blühen können.

Artenreiche Böden im nördlichen Landkreis

Gerade im nördlichen Landkreis finden sich diese Kalkmagerrasen genannten und selten genutzten artenreichen Böden, von der nach der Rodung vor allem die lokale Insektenfauna profitiert. Besonders heimische Schmetterlinge können dann neben den intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen wieder Nahrung finden.

Der schweißtreibende Arbeitseinsatz sei auf jeden Fall lohnend, so die Mitarbeiter des Landratsamts: „Wir wollen schließlich unseren Teil dazu beitragen, dem Insektensterben tatkräftig entgegenzutreten.“ Was also auf den ersten Blick aussieht, als würde man gegen die Natur arbeiten, sei genau das Gegenteil, so Elsässer: „Der Mensch muss aktiv in die Natur eingreifen, um diese zu schützen.“

Früher beweideten Tiere diese Kalkmagerrasen und verhinderten die Verbuschung, heute ist diese „natürliche“ Landschaftspflege weggefallen.