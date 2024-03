Gerda Muche verlässt die Akademie Laucherttal. Das gab der kommissarische Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands Laucherttal, Maik Rautenberg, im Rahmen einer Sitzung bekannt. Die scheidende Leiterin der Akademie bedankte sich beim Verband für das Vertrauen. Die Zusammenarbeit habe sie stets als sehr konstruktiv wahrgenommen. Ihr Arbeitsvertrag endet Ende März. Das laufende Semester werde sie jedoch noch abwickeln, betonte Muche. Die Akademie bietet zahlreiche Kurse von Musik über Kultur bis hin zu Sport an.

Muche hatte das Amt vor knapp zwei Jahren angetreten. Damals hatte die Akademie mit den Folgen der Coronapandemie zu kämpfen. Ganz erholt hat sich die Akademie davon bislang aber noch nicht. Das Vor-Corona-Niveau an Nachfrage an Kursen wurde auch 2023 deutlich verfehlt. Von insgesamt 345 Kursen mussten fast 40 Prozent wegen zu geringer Teilnehmerzahlen ausfallen. Muche führt dies darauf zurück, dass viele Menschen durch die Inflation zum Sparen bei Freizeitangeboten gezwungen seien. Am beliebtesten waren die Wellness- und Gesundheitskurse. Auch im kommenden Semester stellen sie die größte Rubrik unter den Kursangeboten.

Der Gemeindeverwaltungsverband hat bislang noch keinen Nachfolger bekannt gegeben. Da die vier Kommunen in ihren eigenen Reihen keine geeignete Person gefunden haben, der die Leitung übernehmen könnte, geht Rautenberg von einer externen Lösung aus.