Im Januar veranstalteten die Veringer Landwirte ein Mahnfeuer, um auf die politische Lage aufmerksam zu machen. Die dabei gesammelten Gelder kamen nun dem städtischen Kindergarten Deutstetten zugute, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Einer der Organisatoren der Aktionen war Christian Lehmann. „Eigentlich sind wir nur zusammengekommen, um Banner zu basteln, die auf die neuen Streichungen für die Landwirte hinweisen“, sagte er. Daraus entstanden sind dann weitere Aktionen wie die Teilnahme an der Protestwoche und ein Mahnfeuer am alten WLZ-Gebäude in Veringenstadt.

Eine Besonderheit hierbei war, dass Spenden gesammelt wurden. Insgesamt kamen 698 Euro zusammen. Das Geld wurde von Christian Lehmann und seinem Landwirtschaftskollege Thomas Steinhart in vier Trettraktoren mit Anhänger und vier Bagger investiert und nun der Kita Deutstetten übergeben. Die Firmen Zürn aus Inneringen, Gluitz aus Kettenacker, Steinhauser, Holzbau Rukwid und Hofladen Fink (alle Veringenstadt) trugen mit ihren Spenden teils zur Beschaffung eines ganzen Spielgeräts bei.

Bürgermeister Maik Rautenberg und Kindergartenleitung Petra Pfaff-Fellinger dankten für die großzügige Geste, die zum kindlichen Spiel und Selbstbildungsprozess der Kinder beitrage.