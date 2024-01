Zum ersten Mal werden am 8. Januar die Biotonnen im Landkreis geleert. Doch nicht bei allen Menschen, die eine Tonne bestellt haben, ist diese rechtzeitig geliefert worden. Jutta Schmid-Glöckler, Stadträtin aus Veringenstadt hat ihre Biotonne bereits im Frühjahr bestellt und erhalten, doch es gibt auch Menschen, die ihre Tonne noch nicht erhalten haben oder bei denen falsche Tonne geliefert wurden.

Mehrfamilienhaus erhält zu kleine Biotonne

Schmid-Glöckler kümmert sich auch um Flüchtlinge in der Stadt. Einige von ihnen leben in einem Mehrfamilienhaus, für das ebenfalls eine Biotonne bestellt wurde. „Erst wurde eine zu kleine Biotonne geliefert. Die wurde dann wieder abgeholt, dafür aber keine neue Tonne dagelassen“, sagt sie. Immer noch sei keine neue Tonne geliefert worden.

Sämtliche Haushalte in den Städten und Gemeinden des Landkreises Sigmaringen, die eine Biotonne bestellt haben, wurden mit dieser auch rechtzeitig beliefert. Holger Müller

In Gesprächen mit anderen Bürgern habe sie gehört, dass teilweise die zugehörigen kleinen Tönnchen, sogenannte Vorsortiergefäße, nicht mitgeliefert wurden oder ebenfalls Biotonnen fehlten.

Um ein größeres Problem bei der Auslieferung soll es sich laut Holger Müller, Leiter der Kreisabfallwirtschaft, dabei aber nicht handeln. „Sämtliche Haushalte in den Städten und Gemeinden des Landkreises Sigmaringen, die eine Biotonne bestellt haben, wurden mit dieser auch rechtzeitig beliefert“, schreibt er.

Nur wenige Haushalte bestellen eine Biotonne

Insgesamt gibt es im Landkreis etwa 59.800 Haushalte. Nur eine Bruchzahl davon hat sich eine Biotonne bestellt. Bis Ende November seien die zuvor bestellten 4063 Biotonnen ausgeliefert worden, so Müller. Auch ein Großteil der etwa 150 Bestellungen, die nach dieser Erstlieferung eingegangen sind, wurde mittlerweile abgearbeitet.

Tonnen, die noch nicht ausgeliefert wurden, sollen laut Müller erst vor kurzem bestellt worden sein. Diese sollen aber zeitnah verteilt werden. Die Kosten für die Biotonne sind abhängig von der gewählten Größe und betragen 103,44 Euro pro Jahr bei einer 60-Liter-Tonne, 106,92 Euro pro Jahr bei einer 120-Liter-Tonne und 126 Euro pro Jahr bei einer 240-Liter-Tonne.

Wer keine Biotonne bestellt hat, soll ab diesem Jahr seinen Biomüll entweder auf einem eigenen Kompost entsorgen oder auf Recyclinghöfe im Landkreis bringen. Jutta Schmid-Glöckler bezweifelt, dass die Menschen ihren Biomüll zum Recyclinghof bringen. Der Landkreis hat bereits vor mehreren Monaten mitgeteilt, dass nicht kontrolliert werde, ob Biomüll und Restmüll wie vorgesehen getrennt werden.

Sortiergefäß kann in Recyclinghöfen erworben werden

Für das Sammeln des Biomülls erhalten die Haushalte, die rechtzeitig eine Biotonne bestellt haben, ein dazugehöriges Vorsortiergefäß, so Müller. An den Recyclinghöfen des Landkreises kann ein solches Gefäß auch separat erworben werden. Der Biomüll könne aber auch in anderen Gefäßen zum Recyclinghof gebracht werden, sagt er. Insofern bestehe keine Verpflichtung zum Erwerb eines Vorsortiergefäßes.