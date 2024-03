Es ist ein Farbspiel der besonderen Art, das am Sonntag mit einer Vernissage im Blauen Salon der Bergschule in Veringenstadt eröffnet wurde. Die Ausstellung „Kreuzweg“ 1993 strotzt vor kraftvollen, teils düsteren Farben, durchzogen von harten Linien, eingebettet in das wohlige Blau der Wände.

Monika Geiselhart sieht sich als Malerin mit dem gewissen Blick

Fast farblos wirkt dagegen die Künstlerin, die sich, in schlichtem Schwarz und Beige gekleidet, geduldig den Besuchern und ihren Fragen widmet. Monika Geiselhart aus Reutlingen bedient weder das Klischee der extrovertierten Künstlerin noch will sie so genannt werden. „Ich bin keine Künstlerin“, sagt sie. Sie sei Malerin, mit dem gewissen Blick für Farbe und Empfindungen.

Treffender konnte bisher niemand über meine Arbeit am Kreuzweg berichten. Monika Geiselhart

Ihr Werk, ihre Bilder zu beschreiben, überlässt Geiselhart zur Vernissage keinem kunstbeflissenen Laudator, sondern einer Redakteurin, die in Form eines großen Zeitungsartikels aus dem Jahre 2005 daherkommt. Darin hatte ebenjene die 14 Stationen des Kreuzwegs in der Betrachtung akribisch beschrieben. „Treffender konnte bisher niemand über meine Arbeit am Kreuzweg berichten“, so Geiselhart.

Und so erfahren die Gäste von der Bedeutung der Farben, der Farbpsychologie, derer Geiselhart sich bedient, um Tragik und Trauer in den ohnehin vor Schmerz und Angst verzerrten Gesichtern mit voller Wucht auf den Betrachter prallen zu lassen. Der leidende Christus als irdischer Mensch. Keine leichte Kost, Geiselhart nennt es eine Art „kalte Dusche“.

Geiselhart will mit Ausstellung provozieren

Bilder von Qual und Tod in einem prunkvollen Ambiente, ein Gegensatz, der selbst die Malerin verzückt. „Die Bilder bekommen hier eine noch größere Wirkung“, sagt sie. Denn Geiselhart will mit ihrer Ausstellung bewusst provozieren und herausfordern, über das Grauen von damals und das Handeln der Menschen von heute nachzudenken.

Es wäre besser, unsere Nachbarn nicht nach Religion oder Hautfarbe einzuteilen, sondern als gleichwertige Menschen. Monika Geiselhart

Sie habe sich während und nach ihrer Arbeit am „Kreuzweg“, den sie bereits 1993 malte, intensiv mit der Passionsgeschichte, aber auch mit wissenschaftlichen Abhandlungen auseinandergesetzt. Dabei sei sie auf grundlegende Glaubensfragen gestoßen, deren fanatische Verteidigung bis heute in blutige Religionskriege und Völkermord münde. „Es wäre besser, unsere Nachbarn nicht nach Religion oder Hautfarbe einzuteilen, sondern als gleichwertige Menschen.“

Ob sie sehr religiös sei oder es einfach nur eine Laune von ihr war, diesen Leidensweg Jesus von Nazareth zum Kreuz in seinen 14 Stationen zu malen? Weder noch, sagt Geiselhart, am Anfang stand ein Restaurierungsauftrag für 14 behauene Steinbildstöcke bei Hayingen/Weiler - am Ende habe sie den Kreuzweg gemalt, der nichts von der beschönigenden Darstellung am Weiler Kreuzberg haben und auch im krassen Kontrast zu den meisterhaften Altarbildern der Brüder Strüb stehen sollte. Denn diese seien „einfach zu schön, um wahr zu sein“.

Ob nun Künstlerin, Malerin oder „Wachrüttlerin“ - diese Zuordnung ist subjektiv und liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Dieser ist eingeladen, genau hinzusehen, um die wirkliche Botschaft zu verstehen.

Die Ausstellung ist geöffnet an Karfreitag von 11 bis 17 Uhr sowie an den Sonntagen 7., 14. und 21. April von 14 bis 17 Uhr; Finissage ist am 28. April von 14 bis17 Uhr.