Evi Clus von der Angelo-Stiftung freut sich über eine 5000-Euro-Spende

Evi Clus, Mitbegründerin der Angelo-Stiftung, ist überwältigt gewesen von einer 5000-Euro-Spende der Veringenstädter Vereine, die sie nun für die Stiftung entgegen nehmen durfte. Ausgehend vom großen Narrenringtreffen „Veringen on fire“, das im Januar stattfand, tätigten viele beteiligten Vereine eine Spende von ihrem Erlös.

Folgende Vereine beteiligten sich an der Spende: Narrenzunft Veringenstadt, Narrenzunft Veringendorf, Turnverein Veringendorf, Turn- und Sportverein Veringenstadt, Sängerbund Veringenstadt, Schwäbischer Albverein Veringenstadt, Stadtkapelle Veringenstadt und Jägi-Club Veringenstadt.

Beim Zunftmeisterempfang anlässlich des Ringtreffens hatte Evi Clus die Möglichkeit, die Angelo-Stiftung näher vorzustellen. „Das hat auch über die Kreisgrenze hinaus eine Spendenbereitschaft ausgelöst, da ja die teilnehmenden Zünfte teilweise sehr weit angereist waren“, sagte die Mitbegründerin erfreut. Und mit der großen Spende könne die Stiftung wieder vielen Betroffenen helfen, einen schweren Schicksalsschlag zu bewältigen.

Die Stiftung leistet finanzielle Unterstützung an Kinder und Kinder, deren Eltern an einer lebensbedrohlichen Krankheit erkrankt sind und deshalb in eine schwere Notlage geraten sind. Evi Clus als nimmermüde Kraft der Stiftung unterstützt die Familien zudem seelisch und moralisch.