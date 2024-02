Anna Kramerin hat vor ihrem Tod gelitten. Zehn Verhöre, Folter und schließlich die Hinrichtung mit dem Schwert musste die 60-Jährige über sich ergehen lassen. Damals, 1680, wurde sie als die letzte von etwa fünf Frauen in Veringenstadt als Hexe gebrandmarkt und hingerichtet. Als einzige dieser Frauen entgeht Anna Kramerin dem Tod im Feuer, was Veringenstadt heute ein einmaliges Stück Geschichte beschert.

Es gibt wohl kein weiteres erhaltenes Schandkleid

Während ihres vierwöchigen Arrests, während dessen sie ein als Schandkleid geltenden Hexengewand tragen musste, wurde sie zum Tode durch das Schwert verurteilt und ihr nackter Körper anschließend verbrannt. Das galt als Akt der Gnade und nur durch diesen ist das Schandkleid, das als Hexen angeklagte Frauen tragen mussten, erhalten geblieben. Ein Schandkleid, von dem es heute wohl kein zweites mehr gibt.

Da wurde ein großer Trubel um das Hexenhemd gemacht. Manfred Saible

Vor zehn Jahren war es Anlass dafür, dass sich die japanische Tourismusbranche für Veringenstadt und die heute als „Bader-Ann“ bekannte Anna Kramerin interessierten. Manfred Saible hat 2014 als Stadtführer den Japanern Veringenstadt gezeigt. „Da wurde ein großer Trubel um das Hexenhemd gemacht“, sagt er. Ein Bus mit japanischen Journalisten, unter anderem ein Fernsehteam und Vertreter vom Radio, sei in die Stadt gekommen.

Die Geschichte der Bader-Ann Anna Kramerin lernte den aus Veringenstadt stammenden Albert Kohler kennen und heiratete ihn mit 16 Jahren. Gemeinsam zogen sie in die Stadt an der Lauchert. Während Kohler als Bader, eine Art Vorreiter des heutigen Arztes, arbeitete, half Anna Kramerin mit Kräutern und Salben der Bevölkerung. Als ihr Ehemann starb, wurde Anna Kramerin wenig später mit dem Hufschmied Andreas Endriß verheiratet. Die Ehe war nicht glücklich. „In dieser Zeit hat eine Frau keinen Wert gehabt. Heute geht man auseinander, früher hat der Mann die Frau angeschwärzt. Das war ihr Todesurteil“, sagt Rosemarie Elser. Mehr als 20 Jahre versuchte der Hufschmied seine Frau als Hexe zu verunglimpfen, doch viele Menschen standen hinter Kramerin. „Wenn ein Kind oder eine Kuh gestorben ist, hat er gesagt, das war meine Frau“, so Elser. 1676 wurde eine Untersuchung gegen sie eingeleitet, aber erst als ein Nachbar gegen sie aussagte, startete 1680 der für Anna Kramerin tödliche Prozess.

Eine japanische Tourismusagentur hatte den Plan, einen Hexenweg durch Deutschland anzubieten. Veringenstadt sollte Startpunkt für diesen sein. Um dafür zu werben, hatten die Japaner auch Interesse an dem einzigartigen Hexenhemd der Bader-Ann. „Die wollten das Hemd haben, aber das haben wir nicht herausgegeben“, so Saible.

Japaner stellten Duplikat des Hexenhemds her

Er und Rosemarie Elser, die beide als Stadtführer tätig sind und das Vorstandsteam des Strübhaus Museums bilden, hätten sich dafür eingesetzt, dass das Hemd nicht nach Japan ausgeliehen wird. Zwei Jahre lang versuchten die Japaner, das Schandhemd von Anna Kramerin zu bekommen. „Die Japaner haben dann ein Duplikat für eine Ausstellung hergestellt und später hat dieses Veringenstadt erhalten“, sagt Rosemarie Elser.

Das Original des Hexenhemds befindet sich im Museum im Rathaus. „Das geben wir auch nicht mehr her. Nur noch die Kopie davon wird an Ausstellungen verliehen“, sagt Bürgermeister Maik Rautenberg. „Das Hexenhemd der Bader-Ann ist nach meinem Wissen das einzige noch erhaltene Schandkleid“, sagt auch Rautenberg.

Im zweiten Stock des Rathauses befindet sich der große Saal, früher der Bürgersaal. Heute werden darin mehrere Austellungsstücke aus der Menschheitsgeschichte in Veringenstadt gezeigt.

Vor über 340 Jahren wurde Anna Kramerin in diesem Saal zum Tode verurteilt. In einem Nebenraum wird das Schandhemd ausgestellt, dazu ein Replikat des Schwerts, mit dem Kramerin getötet wurde und Folterinstrumente, mit denen die 60-Jährige gepeinigt wurde.

Das Hemd hing hier oben. Manche Kinder haben sich das als Mutprobe angezogen, habe ich früher gehört Rosemarie Elser

Rosemarie Elser kann sich noch gut daran erinnern, dass sie als Kind dort oben gespielt hat. „Das Hemd hing hier oben. Manche Kinder haben sich das als Mutprobe angezogen, habe ich früher gehört“, sagt sie.

Skulptur der Bader-Ann bekommt einen neuen Standort

Um dieses einzigartige Stück Ortsgeschichte prominenter zu präsentieren, soll die Bader-Ann auf der neuen Homepage der Stadt mehr Raum einnehmen. Die Seite soll Anfang Februar für die Bürgerinnen und Bürger abrufbar sein.

Die Skulptur der Bader-Ann steht noch neben dem Strübhaus. (Foto: Julia Brunner )

Auch die 1994 von der Künstlerin Monika Geiselhart erstellte Skulptur der Bader-Ann soll besser in der Stadt platziert werden. Momentan steht die Skulptur neben dem Strübhaus. Am 12. Mai wird sie am Engelhof zwischen zwei Bäumen prominenter platziert. Die japanischen Gäste von 2014 werden dann wohl nicht dabei sein.

Lange hätten sie versucht, den Hexenweg zu etablieren, erinnert sich Manfred Saible, doch mit dem Beginn der Corona-Pandemie ist der Kontakt nach Veringenstadt abgebrochen.