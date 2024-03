Chor und Bläser führen Kreuzweg auf

Der katholische Kirchenchor St. Nikolaus Veringenstadt unter der Leitung von Roland Hoheisel-Gruler und das Bläserensemble PH.Brass aus Weingarten konzertieren am Samstag, 16. März, gemeinsam ab 18.30 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Deutstetten in Veringenstadt. Das Programm ordnet sich um die „Preces stationum crucis“ von Franz Xaver Witt (1834-1888). Der Eintritt ist frei.

Witt hat die Betrachtungen der Kreuzwegstationen des luxemburgischen Jesuitenpaters Nikolaus Nilles (1828-1907) für gemischten Chor bearbeitet. Für die Aufführung in Veringenstadt wurden Teile des Werkes für Bläserensemble eingerichtet.

Nilles bedient sich in den Kreuzwegstationen dem Sprachrhythmus, wie er dem mittelalterlichen Hymnus „Stabat mater“ zu eigen ist. Dabei ist die erste Teilstrophe einer Betrachtung immer auf die Darstellung der jeweiligen Kreuzwegstation gerichtet, während die zweite Teilstrophe dann eine individuelle Gebetsbitte formuliert, die auf das Geschehen der jeweiligen Station gerichtet ist. Dabei geht es dem Dichter nicht nur darum, das Leiden Christi zu umschreiben, sondern die in dem Verständnis des Kreuzwegs liegenden Barmherzigkeit zu erflehen.

Das Blechbläserensemble PH.Brass musiziert in der Besetzung Trompete, Euphonium und zwei Posaunen. Es bringt neben den Einrichtungen der „Preces“ zwei Arrangements des Sigmaringers Mathis Ruben Hoheisel zur Uraufführung: „Herzliebster Jesu“ ist eine Bearbeitung des gleichnamigen Kirchenliedes mit der Melodie von Johann Crueger. „Respice in locum calvarii“ nimmt das Leitmotiv des Hymnus „Schau hin nach Golgahta“ von Friedrich Silcher aus dem Jahre 1825 auf und variiert dieses in moderner Tonsprache.

Der Kirchenchor St. Nikolaus Veringenstadt singt zudem weitere Chorwerke der Romantik von Bruckner, Silcher und Mendelssohn-Bartholdy. Das „Stabat Mater“ von Zoltán Kodály (1882-1967) leitet über zu dem von beiden Ensembles gemeinsam gestalteten Abschluss des Konzertes: „Praise to the Holiest in the Height“ von Richard Runciman Terry (1864-1938) steht einerseits in der Tradition anglikanischer Kirchenmusik, andererseits gilt Terry auch Erneuerer der geistlichen Vokalmusik in England.