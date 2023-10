Chöre aus Veringenstadt und Moosheim musizieren gemeinsam

Die Kirchenchöre aus Veringenstadt und Moosheim gestalten am kommenden Samstag, den 14. Oktober, um 19 Uhr in der neu renovierten Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Moosheim eine Feierstunde unter dem Motto: Laudate Dominum. Die Chöre werden dabei von Lucia Reck an der Orgel begleitet.

Der Aufbau folgt dem musikalisch geprägten Evensong, einer aus der anglikanischen Liturgie stammenden Form, die ihrerseits große Ähnlichkeit zu einer Vesper aufweist.

Die Chöre eröffnen gemeinsam mit einem Lichterhymnus von André Gouzes. Nach dem Invitatorium „Herr, öffne meine Lippen“ vom Kirchenchor Veringenstadt unter der Leitung von Roland Hoheisel-Gruler folgt der Hymnus „Lobt Gott in seinem Heiligtum“ des englischen Komponisten James Ellor, das vom Kirchenchor aus Moosheim mit seinem Dirigenten Mathis Ruben Hoheisel gesungen werden wird.

Die Chöre tragen drei Psalmvertonungen aus unterschiedlichen musikalischen Epochen und geographischen Herkünften vor, die das Lob Gottes aus unterschiedlicher Perspektive beleuchten: Von Audrey Snyder, einer zeitgenössischen amerikanischen Komponistin erklingt „Ubi caritas“. Der ungarische Komponist Lajós Bardós (1899‐1986) schrieb „Jubilate Deo.“ Das abschließende „Herr, Deine Güte“ hat der deutsche Romantiker Eduard August Grell komponiert.

Im Zentrum der Feierstunde steht das Responsorium „Praise tot he Holiest“, eine Hymne von Richard Runciman Terry (1865‐1938) auf einen Text von John Henry Newman (1801‐1890) in einer Einrichtung für vierstimmigen Chor und Orgel. Dieses Werk verknüpft das Leiden und Sterben Jesu und die darin liegende Erlösung mit dem Einstimmen auf den großen Lobgesang.

Christian Lahusen, der seinen Lebensabend am Bodensee verbrachte, hat das Eichendorff’sche Gedicht „Komm Trost der Welt“ zu einem innigen Abendlied geformt. Es folgt das Vaterunser aus der orthodoxen Liturgie des hl. Johannes Christosomus in der Fassung von Nikolai Rimsky-Korsakov. Rodney Bambrick vertonte den Segenswunsch nach einem alten gälischen Volkslied „Gott mag segnen“. Den Abschluss bildet das Marienlied „Sancta Maria“ des Freiburger Komponisten Johannes Schweitzer. („Ave Maria“ von Jacob Arcadelt).