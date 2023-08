CDU–Sommerwanderung mit Thomas Bareiß und Innenminister Thomas Strobl

(sz) Der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß (CDU) lädt zur Sommerwanderung mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) nach Veringenstadt ein.

Der Termin ist am Montag, 14. August. Start ist um 10 Uhr am Rathaus Veringenstadt, Im Städtle 116, in Veringenstadt. Nach einer Stadtführung und der Wanderung auf dem „Historienweg“ findet die Mittagsrast mit Bewirtung an der Grillhüte statt. Die Wanderung endet gegen 14 Uhr.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Für die bessere Planung bittet die CDU um Anmeldung zur Sommerwanderung mit Angabe der teilnehmenden Personenzahl unter Telefon 0751/56092520 oder per Mail an: [email protected].