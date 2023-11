Veringenstadt

Bilderreise führt in Veringenstadt durch irisch-literarische Landschaften

Veringenstadt / Lesedauer: 1 min

Eckhard Ladner (Foto: Veranstalter )

In der Turn- und Festhalle in Veringenstadt gibt es am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr einen Irland-Abend des Schwäbischen Albvereins Veringenstadt.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 12:19 Von: sz