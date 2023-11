Autofahrerin touchiert Lkw beim Überholen

Nach einem missglückten Überholmanöver am Montagnachmittag auf der B 32 zwischen Veringenstadt und Hermentingen muss eine 73 Jahre alte Autofahrerin mit einer Anzeige rechnen. Die Frau setzte in einem Kurvenbereich zum Überholen an, obwohl sie die Fahrtstrecke nicht komplett übersehen konnte, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin musste beim Überholen eines Lkws wegen entgegenkommender Autos kurz vor dem Lkw einscheren, wobei sie diesen touchierte. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Gegen die 73-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.