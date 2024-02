Seit 40 Jahren unterstützt Rudi Reitinger Menschen in El Salvador: erst in einem Flüchtlingslager in Honduras und nach dem Ende des Krieges 1992 in deren Heimatland.

Reitinger ist schon hochdekoriert

Für sein Engagement wird dem in Veringenstadt aufgewachsenen Reitinger das Bundesverdienstkreuz erster Klasse in der Deutschen Botschaft in El Salvador verliehen. Bereits 1996 erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande und 2005 die Staufermedaille Baden-Württemberg für seine Arbeit mit Flüchtlingen aus El Salvador.

Rudi Reitinger erhält das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. (Foto: privat )

Über den Anruf aus der Botschaft vor wenigen Wochen, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen bekommt, hat Reitinger erst einmal gestutzt. „Ich sagte, dass ich das Bundesverdienstkreuz doch bereits erhalten habe“, sagt er. Nach dem Anruf hat Reitinger die verschiedenen Abstufungen des Verdienstkreuzes nachgeschlagen.

Durch diese weitere Auszeichnung fühle ich mich nun in dem bestätigt, was ich immer noch mache. Rudi Reitinger

Um 6 Uhr Ortszeit wird er heute mit Kolleginnen und Kollegen und weiteren Personen mit einem kleinen Bus in die viereinhalb Stunden entfernte Hauptstadt San Salvador zur Übergabezeremonie fahren. Der Erhalt der Auszeichnung macht ihn stolz. „Oft wird meine ganze Arbeit als selbstverständlich angenommen. Durch diese weitere Auszeichnung fühle ich mich nun in dem bestätigt, was ich immer noch mache“, sagt Reitinger.

Erst sollte Reitinger nur ein Jahr bleiben

Als er 1984 mit der Caritas als Katastrophenhelfer in ein Lager mit 9000 Flüchtlingen aus El Salvador kam, war vorgesehen, dass Reitinger erst einmal nur für ein Jahr dort bleibt. „Ich bin als Ausbilder für Lehrer geblieben. 90 Prozent der Flüchtlinge waren Analphabeten“, sagt er.

Die Flüchtlinge durften das vom hondurianischen Militär umstellte Lager neun Jahre lang nicht verlassen, seien aber trotz allem beeindruckend optimistisch gewesen. „In einer schier aussichtslosen Situation waren sie dennoch positiv eingestellt. Die Menschen haben das Beste aus ihrer Situation gemacht und nicht die Hände in den Schoß gelegt“, so Reitinger.

Nach dem Ende des Kriegs ist er 1992 mit den Menschen aus El Salvador in ihre Heimat zurückgekehrt. Mit der Zeit seien die meisten großen Organisationen weitergezogen, Reitinger jedoch ist als einer der einzigen Helfer geblieben.

Mit 74 Jahren kümmert er sich hauptsächlich um administrative Aufgaben, führt Korrespondenzen, übersetzt und beantwortet Briefe von Unterstützern. Reitingers gegründeter Verein „Asociación Centro de Desarrollo Integral de Morazán“ vergibt Universitätsstipendien, Stipendien für Gymnasiasten, umfasst ein Ausbildungszentrum, eine umfangreiche Bibliothek, zwei Schülerwohnheime und eine Schulmensa und betreut über 100 Menschen mit einer Altenspeisung.

Dieses Projekt wird aktuell umgesetzt

„Wir sind auf Spenden angewiesen“, sagt Reitinger. Unterstützung von der Regierung gebe es nur wenig. Momentan wird der Basketballplatz überdacht. Durch die Regenzeit ist der Platz ein halbes Jahr nicht nutzbar. Zudem soll so für ältere Menschen eine Überdachung geschaffen werden, wenn diese draußen Sport machen.

Erfolgserlebnisse hatte ich viele, zum Beispiel dann, wenn ältere Menschen lesen lernen oder einer unserer Unistipendiaten einen tollen Job bekommen hat. Rudi Reitinger

Wie vielen Menschen Reitinger während seiner Zeit in Mittelamerika geholfen hat, kann er nicht sagen. „Erfolgserlebnisse hatte ich viele, zum Beispiel dann, wenn ältere Menschen lesen lernen oder einer unserer Unistipendiaten einen tollen Job bekommen hat“, sagt er. Auch mit 74 denkt er noch nicht ans Aufhören, kommt aber regelmäßig nach Deutschland.

Einen einheimischen Nachfolger hat Reitinger mittlerweile gefunden. Ein Problem gibt es aber: Außer ihm spricht niemand deutsch. Für den persönlichen Kontakt zu den Spendern und gegenseitiges Vertrauen sei das aber wichtig. Deshalb überlegt Reitinger mit seinem Nachfolger und weiteren Personen eine kleine Rundreise durch Deutschland zu unternehmen, um diese hier vorzustellen.