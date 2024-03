In weniger als zwei Tagen hat die EnBW das Zeichnungsvolumen von 400.000 Euro für die Bürgerbeteiligung am Veringer Windrad erreicht. Ab Mittwoch, 20. März, um 10 Uhr konnten sich Anwohner der Gemeinde finanziell am Windrad beteiligen. Am Freitagmorgen um 8 Uhr war die von der EnBW ausgerufene Summe zusammengekommen.

„Vor einigen Jahren ging es noch etwas langsamer, aber seit 2023 sind unsere Nachrangdarlehen so gefragt, dass sie bei allen Anlagen immer so schnell gezeichnet sind“, schreibt EnBW-Pressesprecherin Miriam Teige auf Nachfrage „Schwäbische.de“.

Seit Ende Februar 2023 ist die Anlage in Veringenstadt in Betrieb und speit Strom in das Netz. Für Beträge von mindestens 500 bis maximal 10.000 Euro und einem festen Zinssatz von 5,25 Prozent pro Jahr konnten sich die Veringer finanziell an der Anlage beteiligen. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre.