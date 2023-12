208.000 Euro für Grundschule Veringenstadt

Für die Sanierung der Grundschule erhält Veringenstadt eine Landesförderung in Höhe von 208.000 Euro. Insgesamt unterstützt das Land die Schulträger bei Bau und Sanierung mit 172 Millionen Euro. Fast 91 Millionen Euro fließen dabei in 133 Sanierungsmaßnahmen. Dies teilt das Büro des Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU) mit. Alle entscheidungsreifen Anträge konnten demnach für eine Förderung berücksichtigt werden. „Ich freue mich, dass die Grundschule in Veringenstadt gefördert wird, denn es ist wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler in modernen Gebäuden lernen können. Die Einführung neuer pädagogischer Konzepte an den Schulen und die heterogenere Schülerschaft führen zu veränderten Anforderungen an ein Schul-gebäude,“ so Klaus Burger. „Für uns als CDU-Landtagsfraktion ist es wichtig und richtig, die kommunalen Schulträger bei dieser weisungsfreien Pflichtaufgabe zu unterstützen, um gemeinsam für moderne Lern- und Lebensräume an den Schulen zu sorgen.“