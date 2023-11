Ein paar Lamas grasen im Sonnenschein am Hang. Ab und an blicken sie auf, schauen mit ihren dunklen und lang bewimperten Kulleraugen in die Ferne, während sich im ewig lächelnden Maul ein Grasbüschel hin und her bewegt. Die zotteligen Vierbeiner strahlen Ruhe und Gelassenheit aus, fast so, als wollten sie ihren Betrachter zum Meditieren einladen.

Lamas sind robust und genügsam

Vielleicht ist es gerade das, was die ursprünglich in den südamerikanischen Anden beheimateten „Neuweltkamele“ auch in Deutschland immer mehr Anhänger finden lässt. Denn neben ihrem ausgeglichenen Wesen sind sie nicht nur robust und genügsam, sondern können auch zu Therapiezwecken eingesetzt und im schlimmsten Fall auch verzehrt werden.

In Veringenstadt gibt es Lamas bereits seit 35 Jahren. (Foto: Peggy Meyer )

Der Veringendorfer Nikolai Kloss hat sich vor über zehn Jahren seine ersten Lamas angeschafft. Damit war er jedoch kein Vorreiter, sagt er. In Veringenstadt gibt es Lamas bereits seit 35 Jahren. Einige seiner Tiere hat Kloss über das Veterinäramt vermittelt bekommen, andere hat er sich selbst dazugekauft.

Deckhengst soll für Nachwuchs sorgen

Seit Kurzem hat er auch einen Deckhengst. Der aber noch nicht das tut, was er soll. „Klar würde ich gerne noch mehr Lamas haben“, sagt Kloss.

Warum? Für den 34-Jährigen, der als Selbstständiger im Bereich Forstwirtschaft und Baggerarbeiten unterwegs ist, sind die Tiere in erster Linie Entspannung und Rückzugsort, in zweiter Linie ein klein wenig Nebenerwerb. Er lässt sie grasen und betreibt damit Landschaftspflege. Was die Lamas nicht fressen, wird von seinen Schafen abgegrast.

Selbst seine „Außendienstmitarbeiterin“ Molly ist ein Kamerunschaf. „Sie kam sehr jung zu uns, meine Eltern haben sie aufgezogen“, sagt Kloss und blickt zu Molly, die ihm kaum von der Seite weicht.

Trächtiges Rind stirbt durch Alupapier

Kloss hatte auch sogenannte Highland Cattle, robuste schottische Hochlandrinder mit den markanten Hörnern. „Aber dann kamen Radfahrer und meinten, sie müssen Hanuta in Alufolie verfüttern“, sagt Kloss und sein auffallendes Lachen verschwindet. Besonders bitter: Seine Kuh war tragend und ist „von jetzt auf gleich“ verendet.

Das Alupapier hatte den Pansen durchtrennt, daran ist sie dann gestorben. Nikolai Kloss

Kloss wollte die genaue Todesursache wissen und brachte das massige Tier zur STUA, dem tierärztlichen Untersuchungsamt in Aulendorf. „Das Alupapier hatte den Pansen durchtrennt, daran ist sie dann gestorben“, sagt er.

Für den Veringendorfer ist es einfach nur unverständlich und ein „beschränktes“ Verhalten, wenn manche Menschen fremde Tiere füttern, ohne über die Folgen nachzudenken. „Man kann sie doch einfach nur anschauen und seine Freude daran haben“, so der 34-Jährige.

Überraschungsbesuch von Behörden

Aber nicht nur das Füttern ärgert Kloss. Er hat auch immer mal wieder überraschend Besuch von der Behörde, wenn ihn irgendwer wegen angeblicher Missstände anzeigt. „Erst in der vergangenen Woche hatte ich einen Anruf und dann kamen Veterinäramt und Tierschutz.“

Die Lamas sollen Grünflächen beweiden. (Foto: Peggy Meyer )

Zweieinhalb Stunden Kontrolle für nichts und wieder nichts. Am Ende gab es keinerlei Beanstandungen, sagt Kloss und sein Lachen kommt zurück. „Die machen doch eh regelmäßig Kontrollen und nehmen bei den Schafen wegen der Seuchengefahr Blutproben, das ist auch voll in Ordnung“, so Kloss. Aber dass ihm ständig irgendwer was anhängen will, das nervt.

Der 34-Jährige hat weitere Flächen zur Beweidung gepachtet, auch bei Privatleuten sollen seine Tiere zum Einsatz kommen. Das bringe ihm etwas Geld für die Unkosten.

Und auch wenn Kloss seine Lamas liebt - das ein oder andere, vor allem männliche Tier wird er für den Eigenbedarf verwerten. „Aber dann weiß ich, wo das Fleisch herkommt, dass das Tier gut gelebt hat und auch am Ende nicht leiden musste“, sagt er.