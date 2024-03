Am 14. April steigt die 14. Auflage des Mountainbike-Events in Veringendorf (Startzeit Marathon: 11 Uhr; Kurzstrecke: 11.15 Uhr; Jugend: 9.15 Uhr). Aus Naturschutzgründen findet das Rennen damit zum spätestmöglichen Termin statt. Rund 300 Mountainbikerinnen und Mountainbiker können zwischen zwei Strecken wählen, dem 55 Kilometer langen Marathon und einer 20 Kilometer langen Kurzstrecke. Für die Jüngsten gibt es den Nawa-Kids-Cup. SZ-Regionalsportredakteur Marc Dittmann hat sich mit Horst Fuderer aus dem Organisationsteam unterhalten.

Das Veringendorfer MTB-Event ist eines der letzten seiner Art in der Region. So gibt es die Rennen in Daugendorf und Obermarchtal nicht mehr. Bedauern Sie diese Entwicklung?

Ja, das ist schon bedauerlich. Das ist eine Tendenz. Bei vielen Fahrern geht vielleicht die Bereitschaft, sich zu quälen, verloren. Da hat Corona viel verändert. Ob auch das E-Bike Schuld ist? Das glaube ich nicht.

Gibt es einen anderen Trend, weg von den familiären Events?

Viele kleine Rennen sterben. Die Tendenz geht zu großen Rennen. Die Veranstalter punkten mit vielen verschiedenen Strecken, die sie anbieten. Von 20 bis 98 oder 112 Kilometern. Deshalb kommen dorthin viele Teilnehmer. Aber das Nenngeld steigt durch die vielen verschiedenen Strecken und den Aufwand. Unter 50 Euro geht da oft nichts.

Das sieht in Veringendorf ein bisschen anders aus...

Wir verlangen nicht so viel Geld, weil wir sagen: Das sind unsere Kunden. Ich freue mich, dass die kommen. Aber natürlich brauchst du dafür Sponsoren. Du kannst mit den Startgeldern alleine - egal wie hoch die sind - kein Rennen mehr veranstalten. Du schreibst sonst keine schwarzen Zahlen. Von Gewinn will ich gar nicht sprechen.

Was brauchen Sie an Sponsorengeldern...?

Wir haben viele Sponsoren und es kommen noch immer welche dazu. Nur so können wir uns über Wasser halten. Eigentlich ist das so ein 08/15-Spruch: Vielen Dank an die Sponsoren, ohne Euch geht es nicht. Aber es ist wirklich so: Ohne die Sponsoren geht es wirklich nicht. Insgesamt brauchen wir einen mittleren vierstelligen Betrag.Wie viele Helfer haben Sie am Rennwochenende im Einsatz?Weit über 100 Personen. Auf der Strecke 40, 50 Streckenposten, immer zu zweit. Viele machen das schon jahrelang. Dazu kommen Sanitäter, Feuerwehr, die Helfer, die die Straßen absperren. Ich weiß von Veranstaltern, die ihr Rennen nicht mehr machen, weil sie keine Helfer finden oder niemanden, der die Strecke macht

Wie lösen Sie das?

Im Orga-Team. Jeder hat einen gewissen Teil, vier, fünf Mann, die zuständig für einen Abschnitt sind. Jeder besetzt die Streckenposten. Den Rest machen wir gemeinsam. Ein Mountainbikrennen ist personalintensiv. Und die Strecke ist am wichtigsten. Es gibt auch bei uns kaum mal einen, der sagt, dass er nicht mehr dabei ist.

Zur Strecke. Welches sind die entscheidenden Punkte?

Drei richtig schwere Abschnitte warten auf die Fahrer. Der Hochberg-Trail ist sehr interessant. Da geht es auch mal steil runter. Gleich danach folgt die schwere Steigung hoch zur ersten Verpflegung. Da geht es zur Sache, da bist du schon mal bei 14, 15 Prozent. Dort formieren sich die ersten Gruppen. Dann geht es runter ins Bittelschießer Täle. Hoch geht es dann wieder zum Trimmdichpfad. Ein längerer Anstieg wartet dann noch am Kieswerk. Dort probiert der eine oder andere Fahrer wegzukommen. Es ist nicht extrem steil dort, aber es zieht sich. Es folgt die schnelle Abfahrt nach Jungnau. Veringendorf ist eine schwere Strecke, auch weil sie 53 Kilometer lang ist und über 1100 Höhenmeter führt.

Gibt es eine Neuerung 2024?

Den Bikepark haben wir ein bisschen mehr integriert. Vor der letzten Abfahrt, auf beiden Strecken. Nicht den ganzen, aber Bodenwellen, kleinere Hügel. Es soll eine Abwechslung zu den monotonen Waldautobahnen sein. Man kann flüssig durchfahren. Wir wollen ihn so auch ein bisschen bekannter machen.

Wie wird der Bikepark insgesamt angenommen?

Sehr gut. Eine Woche vor dem Rennen machen wir auch eine Trainingsfahrt auf der Strecke, in die Bikepark-Eröffnung integriert. Im Winter ist der Park ja geschlossen. Die Eröffnung wird am Sonntagnachmittag nach Ostern, am 7. April sein. Dazu machen wir ein kleines Grillfest. Jeder, der Lust am Radsport hat, kann teilnehmen. Die Trainingsrunde machen wir mit Führung, da die Strecke noch nicht ausgeschildert ist. Wir teilen in drei Gruppen auf, schnell, mittel, langsam, auf beiden Strecken. Ohne Rennstress. In der Vergangenheit hatten wir bis zu 50 Teilnehmern. Los geht es am frühen Nachmittag. Die Zeiten gibt es im Vorfeld auf unserer Homepage.

Veringendorf ist bekannt dafür, dass der eine oder andere (Ex-)Profi kommt. Welche „Stars“ nehmen 2024 teil?

Vorjahressieger Matthias Bettinger kommt auf jeden Fall, Daniel Gathof wohl auch, Markus Kaufmann vielleicht. Dazu Uwe Hardter, Lukas Koller, viele, die hier schon Topplätze belegt haben. Von den Lokalmatadoren kommt wohl Levin Winz. Und Kai Kugler wurde von meinem Kollegen beim Training auf der Strecke gesehen.

Und Jugendrennen gibt es auch wieder?

Das wollen wir wieder etwas mehr forcieren. Ich habe Vereine und Schulen angeschrieben. Die Resonanz ist gut. In der Jugend wären 50, 60 Starter schön - je mehr, desto interessanter. Vor allem in den älteren Jugendklassen war es in den vergangenen Jahren ein bisschen dünn. Für die Kinder auf den Plätzen eins bis drei haben wir Pokale - wie bei den Erwachsenen. Es liegen schon Anmeldungen aus einigen Vereinen in Baden-Württemberg vor.

Mit welcher Teilnehmerzahl sind Sie zufrieden?

300 Teilnehmer aufwärts in beiden Rennen - das wäre toll. Wir hoffen endlich mal wieder auf Sonne. Wir sind ja mittlerweile schon dafür bekannt, dass es bei uns öfter regnet.

An welchen Hotspots muss ich als Zuschauer stehen?

An der ersten Kehre, am weißen Kreuz, oberhalb von Veringendorf. Interessant ist es auch in Sigmaringen, in der Nähe der zweiten Verpflegungsstelle. In Jungnau stehen auch immer viele Zuschauer. Da kommt man auch mit dem Auto gut hin. Am Trimmdichpfad sind Parkplätze.

Was gibt es zum Rahmen zu sagen?

In der Halle gibt es nach wie vor Pasta. Gut zieht auch die Tombola, bei der wir unter allen Teilnehmern als Hauptpreis ein Fahrrad im Wert von über 1000 Euro verlosen.

Alle Informationen zum Rennen (Anmeldung, Strecken, etc.) gibt es auf der Homepage des ausrichten TV Veringendorf. tvveringendorf.de