„Jesus hat die Kirche vermutlich nicht als Institution, sondern als Support-Gemeinschaft gedacht!“: Mit „Himmelnah auf der Alb“ wollen die Mariaberger Diakonin Renate Nottbrock und Pastoralreferentin Alena Wassmer neu zum Gottesdienst einladen. Dazu haben die beiden eine Gottesdienst-Tour durch verschiedene Kirchen der Region mit frischem Konzept auf die Beine gestellt. Am 13. Oktober startet die Reihe in der St. Michaelskirche in Veringendorf um 19 Uhr.

„Der Glaube ist derselbe wie vor 2000 Jahren. Aber die Gesellschaft verändert sich und daher müssen es die Kirche und ihre Gottesdienste auch tun“, meinen Wassmer und Nottbrock. Überkonfessionell, inklusiv und antirassistisch: ein „Safe Space“ für alle Menschen. „Niemand ist von der Möglichkeit ausgeschlossen, mit Gott in Beziehung zu treten. Wenn eine Kirche etwas Anderes verkündigt, dann ist es nicht die Kirche Jesu Christi“, erklären die Initiatorinnen. Der christliche Kernauftrag der universellen Nächstenliebe liegt ihnen sehr am Her-zen. Diesen könne man aber nicht in der eigenen Bubble einüben, sondern müsse sich mit Menschen auseinandersetzen, die anders sind als man selbst. Angesprochen fühlen dürfen sich einfach alle. Daher auch queere Menschen und Zweifelnde. Die beiden Initiatorinnen wollen besonders auch die Menschen er-mutigen, die verwundet, oder von Kirche enttäuscht sind. „Gott ist nicht das Problem, sondern wir Menschen sind es“, so Nottbrock. „Man begegnet sich in der Liebe zu Gott selbst ‐ und das ist nicht nur ein Vergnügen!“ Sie und Alena Wassmer wollen ihren authentischen Glauben und damit auch die eigenen Zweifel und heilsamen Erfahrungen in den Gottesdiensten teilen; in interaktiven Predigten ganz nah am Alltagsleben der Besucher. Dazu gibt es Lobpreismusik und „Vorglühen“, also Ankommen und Austauschen vor dem eigentlichen Gottesdienst. Im besten Fall findet sich eine Gruppe von Menschen, die das Konzept fortführen wollen „Unser Ziel ist, dass Menschen sich selbst vom Glau-ben begeistern lassen und wir zwei langfristig nicht mehr gebraucht werden.“

Alena Wassmer ist Pastoralreferentin für die katholische Seelsorgeeinheit Gam-mertingen-Trochtelfingen und dort zuständig für Jugendarbeit. Renate Nottbrock ist Diakonin für Jugendarbeit für die Evangelische Landeskirche Württem-berg (ELKW). Für die Projektstelle „Inklusive und ökumenische Jugendarbeit för-dern“ der ELKW ist sie von ihrem Arbeitsplatz in der diakonischen Einrichtung Mariaberg für fünf Jahre mit 50 Prozent freigestellt, heißt es in der Pressemitteilung.