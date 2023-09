Rudolf Gaiser pflegt seit vielen Jahren den Stettener Berg. Auch im Alter von 86 Jahren sorgt er mit seiner jährlichen Mahd dafür, dass auf dem markanten Hügel an der Lauchert zwischen Veringenstadt und Veringendorf die artenreiche Kalkmagerwiesenflora– und Fauna erhalten bleibt.

Das Engagement des Naturschützers und Eigentümers geht dabei weit über den Pflegevertrag hinaus, den er mit dem Landratsamt Sigmaringen geschlossen hat.

Landratsamt unterstützt ihn

Den nördlichen Teil des Hügels haben gerade die Schafe von Gerd und Claudia Hospach aus Inneringen abgefressen und reichlich Verdautes hinterlassen. Das Weiden ist Teil der umfangreichen Pflegemaßnahmen, die vom Landratsamt koordiniert und finanziell unterstützt werden.

Ohne Menschen wie Rudolf Gaiser sähe unsere Natur ganz anders aus und wir wären alle ärmer. Jürgen Zimmerer

„Aber“, so Jürgen Zimmerer, der im Amt für den Vertragsnaturschutz zuständig ist, „reich wird man dabei natürlich nicht.“ Für ihn ist das, was der Veringendorfer seit vielen Jahren für die Umwelt leistet, bewundernswert: „Ohne Menschen wie Rudolf Gaiser sähe unsere Natur ganz anders aus und wir wären alle ärmer.“

Der von Feldern umgebene „Stettener Berg“, der durch die Erosion geformt wurde und mit seinem Kalkboden extrem nährstoffarm ist, gehört seit Generationen der Familie. „Schon als Bub haben wir unserem Vater zwei Mal im Jahr geholfen, das Heu reinzuholen“, erinnert sich Gaiser.

1995 hat Gaiser die Pflege übernommen

Man habe den Berg immer genutzt, auch bei wenig Ertrag. Die Mutter hat ihren acht Kindern später das Grundstück vererbt, danach ging es in den Besitz von Rudolf Gaiser und seiner Schwester Hannelore über. Gearbeitet hat er bis zur Rente beim Straßenbauamt, und von 1989 bis 1999 war er Ortsvorsteher in Veringendorf.

1995 entschloss sich Gaiser, die Pflege selbst zu übernehmen. Zum Einsatz kommen heute nicht mehr Ross und Mähbalken, sondern ein kleiner Traktor. Nur an manchen Stellen setze er noch wie früher die Sense und den Balkenmäher ein. Die Mahd bringe er inzwischen in die Biogasanlage.

Manchmal bekommt er Hilfe vom Sohn und sogar den Enkeln: „Einfach ist es gerade an den steilen Stellen nicht.“ Sein Sohn hat ihm auch geholfen, das von dessen Großvater aufgestellte Kreuz von 1949 zu restaurieren und den Walnussbaum daneben habe Gaiser zur Geburt seines Enkels vor mehr als 17 Jahren gepflanzt.

Alle anderen Pflanzen werden der Natur überlassen. So hat sich eine Eiche durchgesetzt und dort, wo das Gelände in die nährstoffreiche Ebene übergeht, können Büsche wachsen. Auch Steinriegel, die durch das Lesen von Steinen in früherer Zeit entstanden ist, bleiben liegen.

Wichtiges Biotop für die Natur

Auf der „Wiese“ gedeihen Küchenschellen, Berg–Gamander, Wiesenflockenblumen, Thymian und andere selten gewordene Blumen. Eidechsen, Hasen, Schmetterlinge, Wildbienen und andere Insekten freuen sich ebenfalls an dem Magerrasen–Biotop.

Gaiser, der zudem Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Veringendorf ist, hofft, dass er noch einige Jahre den „Hausberg“ pflegen kann. „Gerade in einer Zeit in der sich viele Menschen ins Private zurückziehen, brauchen wir solche Menschen wie ihn, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen“, so Zimmerer.

Er ist froh über das wachsende Umweltbewusstsein: „Es gibt immer mehr Leute, denen die Natur nicht egal ist, da hat auch Corona geholfen.“ So gäbe es mehr Menschen, die Schafe und Ziegen halten und solche, die sich in der Landschaftspflege engagieren würden. Bei Gaiser sei die Freude an der heimischen Natur und der Einsatz dafür allerdings schon immer präsent.