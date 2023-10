Veränderungen im Kollegium der Liebfrauenschule

Mit dem neuen Schuljahr erhielt auch das Kollegium der Liebfrauenschule motivierte Verstärkung: Die aus der Nähe von Ulm stammende Julia Zeller hatte bereits Erfahrungen an einer Stiftungsschule während ihres Referendariates gesammelt und so stand schnell fest, wieder an einer Stiftungsschule tätig sein zu wollen. Die leidenschaftlich Reisende verstärkt nun die Fächer Latein, Geschichte und Gemeinschaftskunde.

Die aus Ravensburg stammende Elisabeth Gawel überzeugten die Möglichkeiten für die Schüler am Lize und war vom grünen und weitläufigen Schulgelände begeistert. Sie verbringt ihre Freizeit gerne in ihrer Lieblingsregion, dem Bodensee. Sie wird die Fächer Geographie, NwT und katholische Religion ergänzen.

Musiklehrerin mit Verbreiterungsfach Jazz- und Popularmusik Friederike Haselberger habe die offene und wertschätzende Art, mit der ihr die Schule während der Bewerbung begegnet sei, „in kürzester Zeit überzeugt“. Aufgewachsen am Fuße der Schwäbischen Alb, ist ihr großes Hobby die Musik, der sie auch als engagierte Chorleiterin nachgeht.

Für Majken Müller geht es „back to the roots“. Für die gebürtige Sigmaringerin ging es nach ihrem Abitur zunächst als Au Pair in Australien, bevor sie sich als Reiseverkehrskauffrau und mit einem Fernstudium dem Bereich Tourismus zuwandte. Nach einem Lehramtsstudium und vier Jahren Praxis hat sie nun die alte Heimat wieder und das Lize eine neue Englisch-, Mathe- und Geographielehrerin.

Selina Dürr verstärkt ab diesem Schuljahr die Fachschaften Mathematik und Sport. Aufgewachsen in Pfullendorf, arbeitete sie parallel zum Studium beim DFB als Begleitlehrkraft im naturwissenschaftlichen Bereich der U17, U18 und U15 Junioren. Bereits als Jugendliche sammelte sie Erfahrung als Jugendleiterin der Ministranten und als Trainerin im Turnverein.

Julia Roth arbeitete während ihres Studiums zunächst als studentische Hilfskraft und später dann für ein internationales Städtenetzwerk für nachhaltige Stadtentwicklung und konnte dort an aktuellen politischen Entwicklungen vor allem auf kommunaler und europäischer Ebene mitwirken. Sie unterrichtet am Gymnasium die Fächer Englisch, Geschichte und Gemeinschaftskunde.

Florian Besch kennt das Lize bereits aus der Referendarzeit und freut sich umso mehr, als Lehrer für Technik und Sport nun fester Bestandteil „seiner“ Schule sein zu können.