Verabschiedungen in den Ruhestand

Zum Schuljahresende verabschiedete die Schulleiterin der Fidelisschule Monika Tilch–Fuchs zwei sehr verdiente Kolleginnen im Rahmen einer kollegiumsinternen Feier in den Ruhestand.

Die Sonderschullehrerin Andrea Kaltenbach unterrichtete nach ihrem Studium der Sonderpädagogik und ihrer Tätigkeit an verschieden sonderpädagogischen Bildungs– und Beratungszentren seit dem Schuljahr 1989/1990 an der Fidelisschule. Neben ihrer unterrichtlichen Tätigkeit in allen Schulstufen übernahm sie an der Fidelisschule die Aufgabe als Mentorin für die Ausbildung von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen und als Ansprechpartnerin für Kooperation. Darüber hinaus war sie über einen langen Zeitraum hinweg an das SBBZ Lernen in Gammertingen im Rahmen des ambulanten Sprachheilunterrichts teilabgeordnet. Als Stufenleiterin der Grundstufe und der Hauptstufe I war Frau Kaltenbach lange Jahre Teil des Schulleitungsteams und brachte in dieser Funktion wertvolle Impulse ein.

Die Fachoberlehrerin Ursula Miller kam nach ihrer Fachlehrerausbildung am Fachseminar Reutlingen und ihrem unterrichtlichen Einsatz in den sonderpädagogischen Bildungs– und Beratungszentren in Mariaberg und Münsingen im Schuljahr 2001/2002 an die Fidelisschule. Hier unterrichtete sie schwerpunktmäßig Schülerinnen und Schüler der Grund– und Hauptschulstufe. In den letzten Dienstjahren war sie im Rahmen der kooperativen Organisationsform der Fidelisschule an der Grundschule Laiz unterrichtlich im Einsatz.

Die Schulleiterin sprach beiden Kolleginnen Lob und Anerkennung für ihre langjährige erfolgreiche Tätigkeit an der Fidelisschule aus und dankte ihnen mit einem Präsent des Kollegiums für ihren stets engagierten Einsatz zum Wohl der anvertrauten Schülerinnen und Schüler.