VdK Ortsverband Mengen sehr gelungenes Sommerfest

Sommer, Sonnenschein, die schönen Zielfinger Seen, das gemütliche Restaurant „Südsee“, 103 Besucher und dazu noch Zither– und Gitarrenklänge mit Gesang, was will man mehr, dachten sich die Mengener VdKler und starteten ihr Sommerfest.

Die Vorsitzende begrüßte zu Beginn die vielen Besucher, unter ihnen auch der VdK–Kreisvorstand Franz Blumer und Computer–Spezialist Markus Sauter sowie die Musikanten Herbert Gauggel und Joachim Friedrich, die zusammen mit Anne Gröber und Gertrud Grom mit Gitarren– und Zitherspiel und Gesang für die musikalische Unterhaltung sorgten.

Mit dem Volkslied „Die Gedanken sind frei“ stimmten die Musikanten zum Mitsingen an, bevor dann Kaffee und Kuchen aufgetragen wurde.

Nun folgte der eigentliche Höhepunkt des Sommerfestes: Die Vorstandsmitglieder, sowie der Kreisvorsitzende hatten für Erika Allmaier die goldene VdK Verdienstnadel Baden–Württemberg mit Ehrenurkunde beantragt und sie wurde damit völlig überrascht. Der Kreisvorsitzende Franz Blumer übernahm diese Ehrung und ging auf das Wirken und die unermüdliche Arbeit von Erika Allmaier im Ortsverband Mengen ein.

Seit 1. Januar 2001 ist Erika Mitglied im VdK und in der Vorstandschaft als Kassiererin von 2005 bis 2011; seit 2011 ist sie Erste Vorsitzende des Ortsverbandes Mengen.

Ihre unermüdlichen Tätigkeiten erstrecken sich über Vorstandsitzungen — Leitung der Spiele Nachmittage — Mitgliederversammlungen — Organisation von Kaffeenachmittagen zum Teil mit Vorträgen — Weihnachtsfeier — Ausflüge — Stadtradeln — Kooperation mit Nachbarortsverbänden — Spenden bei Firmen etc.

Ihre Arbeit für den Ortsverband geht weit über das übliche Maß hinaus und sie erledigt diese mit viel „Herzblut“ und mit dem zeitlich unbegrenzten sozialen Einsatz für die Mitglieder. In diesem „Vollzeitshop“ kommt bei ihr keine Langeweile auf und sie ist eine richtige „Powerfrau“.

Dies alles besagt, dass sich Erika Allmaier diese Ehrung redlich verdient hat. Völlig überrascht gab sie dennoch ihrer Freude Ausdruck über die vom 1. Kreisvorsitzenden Franz Blumer erteilte Ehrung.

Mit gekonnten Liedern lud nun die Band wieder zum Mitsingen ein. Zum Abschluss gab es für jeden ein Vesper.

Die Vorsitzende wies jetzt auf die noch kommenden Veranstaltungen und die große Fahrt nach Südtirol hin, dankte den Musikanten und Besuchern für ihr Kommen und wünschte den kranken Mitgliedern gute Besserung.