VABO–Klasse der Ludwig–Erhard–Schule Sigmaringen feiert

Am 19. Juli feierte die VABO–Klasse der Ludwig–Erhard–Schule Sigmaringen beim gemeinsamen Grillen den erfolgreichen Abschluss des Schuljahres. Die jungen Menschen, die in der VABO–Klasse beschult werden, kommen aus der Ukraine, aus Syrien, Ungarn und Russland. Die Klasse an der Ludwig–Erhard–Schule in Sigmaringen ist eine von insgesamt 4 im gesamten Landkreis Sigmaringen.

In kleiner Runde grillten die Schüler zusammen mit der Klassenleiterin Katharina Burger sowie Michael Buzengeiger und Nadja Chuprakova — die seit Januar 2023 (selbst aus der Ukraine stammend) Katharina Burger im Deutschunterricht unterstützte — am Grillplatz „Sieben Kirschbäume“. Von den 16 Schüler, die von Schuljahresbeginn dabei waren, haben sechs das A2–Niveau in einem Schuljahr erreicht und sieben weitere haben nicht nur das A2–, sondern in einem Schuljahr bereits das mittlere Niveau (B1) erlangt, mit welchem sie eine Berufsausbildung starten können. Der Alltag der Schüler war geprägt von 15 Stunden Deutschunterricht und zusätzlich zwei Stunden Sprachförderung. Daneben besuchten die Schüler immer montags die Bertha–Benz–Schule, um weitere praktische Erfahrung in verschiedenen Felder zu erlangen und einen leichteren Übertritt in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Es zeigt sich, dass bei sehr guter Beschulung der Flüchtlinge und einer Bereitschaft zum gemeinsamen Lernen, nicht nur Wissen, sondern auch soziale Kompetenzen motiviert und angstfrei erworben werden können — und dies alles in nur einem Schuljahr, resümierte die Klassenleiterin Katharina Burger. Die VABO–Schüler haben sich sehr gut an der LES integriert und auch erfolgreich am dortigen Sport– und Funtag teilgenommen.

Weitere Informationen zur VABO sind unter https://www.schule–bw.de/themen–und–impulse/migration–integration–bildung/vkl_vabo/vabo zu finden.