Unterwegs im Oberen Linzgau SAV Scheer

Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Scheer hatte zu einer Herbstwanderung im Linzgau eingeladen. Der Parkplatz bei der Kirche St. Martin und das Freybergschlösschen mit den Wappen an der Wand veranschaulichen den vielfachen Besitzwechsel des Ritterguts und Schlosses. Der etwas eigenwillige Verlauf der Linzer Aach trennt die beiden Ortsteile. Sie entspringt im Ruhestetter Ried und strebt in ihrem Verlauf dem Bodensee zu. Am Wegesrand nach Sahlenbach und Kleinkarlsruhe konnten wir die Herbstzeitlose entdecken. Tief eingeschnitten fließt die Linzer Aach zum wildromantischen Aachtobel, die wir über eine Furt mit einem Steeg zur Dorfgemeinschaft Lautenbach überquerten. Diese bietet Wohnung und Arbeit für behinderte Menschen in den Werkstätten. Auf der Anhöhe über dem Ort konnte man den Turm von Hohenbodman sehen. Auch die Alpenkette mit dem Säntis war zu sehen. Je weiter es in Richtung Aftholderberg ging zur Kirche wurde der Blick frei auf die Höhen der Oberen Linzgaus und zur Schwäbischen Alb. Viele kleine Kapellen und Feldkreuze zeugen von der Volksfrömmigkeit der Menschen. Es gibt viel Schönes und Wunderbares auf dieser Welt und unmittelbar in nächster Nähe.

