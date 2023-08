Das Problem der illegalen Müllablagerung ist landkreisweit längst ein ebenso bekanntes wie unangenehmes Phänomen. Auch für den Sigmaringer Ortsteil Unterschmeien stellt Werner Köhler, der hier für die Stadt Pflegearbeiten wahrnimmt, immer häufiger Verstöße fest.

Insbesondere bei den Wertstoffcontainern in der Ortsmitte an der Schmeie werde immer häufiger Unrat abgestellt: „Zuletzt sogar ein Fernseher mitten in den Weg, sodass die Bürger ihre Flaschen gar nicht mehr in die Container bringen konnten“, ärgert er sich. Negativer Höhepunkt: „Auf dem Spielplatz hat sogar jemand eine Brotschneidemaschine abgelegt.“

Bauhof sammelt für gewöhnlich ein

Grundsätzlich gelte beim Thema „wilder Müll“ im Sigmaringer Stadtgebiet folgendes Prozedere, teilt Stadtsprecherin Anna–Lena Janisch mit: „Der Bauhof sammelt den Unrat für das Landratsamt ein und lagert diesen an einem zentralen Sammelplatz. Dort wird er dann von einem vom Landratsamt beauftragten Entsorger abgeholt.“

Ärger über gesellschaftliches Problem nachvollziehbar

Im Unterschmeier Fall der Müllablagerungen am Glas–Container sei allerdings direkt der Entsorger zuständig, in diesem Fall die Firma Alba. Janisch kann den Ärger von Köhler verstehen: „Es handelt sich hier generell um ein gesellschaftliches Problem. Die Stadt Sigmaringen kämpft immer wieder mit Verschmutzungen und Müllablagerungen.“