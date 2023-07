Zum bereits fünften Mal spielen von Dienstag 25. bis Sonntag 30. Juli sechs Mannschaften aus drei Bezirken auf dem Sportgelände in Unterschmeien um den Krone–Pokal. Im vergangenen Jahr überraschte Gastgeber SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz und holte als B–Ligist den Pokal. Im Finale erzielte Jens Hanner gegen den damaligen Bezirksligisten SGM Heinstetten das Tor zum Turniersieg.

Neue Spieler in Schmeien

In diesem Jahr kann der Zollern–Vertreter in der Gruppenphase Revanche nehmen. Doch die Spielgemeinschaft musste den Abstieg in die Kreisliga A verarbeiten. Pokalverteidiger SGM Schmeien verpasste als Tabellendritter den Aufstieg. Danny Dautel (FV Veringenstadt), Amir Alfattayrji (SV Ölkofen) und Nico Stegmeyer (reaktiviert) stießen zum Kader.

Harthausen: Holpriger Start in die Vorbereitung

Die Herbert–Kaut–Gruppe komplettiert Landesligist TSV Harthausen/Scher, Favorit auf den Turniersieg. Neuer Trainer des Landesligaaufsteigers ist Andre Eckstein — zuletzt beim FC Ostrach — der als Spielertrainer auf Gino Favella folgte. Er sagt: „Die Testspielergebnisse zeigen nicht die Leistung der Mannschaft.“ Zuletzt gab es zwei herbe Klatschen (0:5 TSV Ofterdingen, 1:5 VfB Bössingen). Derzeit trainiert er mit beiden Mannschaften gemeinsam — im Schnitt sind das 28 Spieler. „Die Mannschaft ist sehr wissbegierig“, lobt er. „In der Fitness haben wir noch Nachholbedarf. Die Testspiele haben wir in der Schlussphase verloren.“ Zuletzt gab es Platz drei beim Alb–Lauchert–Pokal am Sonntag.

Vor allem in der Chancenverwertung muss sich die Mannschaft steigern, Ziel ist der Klassenerhalt. Eckstein weiß, dass es schwer wird. „Der Leistungsunterschied zwischen Bezirks– zur Landesliga ist sehr hoch.“ Doch Eckstein hofft auf den eigenen, engen Platz und dort auf viele Punkte. „Harthausen hat immer viele Zuschauer. An den kleineren Platz werden sich viele Konkurrenten erst gewöhnen müssen.“ Derweil sagt er: „Es wird bei uns kein ,Kick and Rush’ geben. Die Mannschaft muss über eine robuste Art in der Liga ankommen. Nur dann können wir bestehen.“ Auf den Krone–Pokal freut er sich: „Es wird ein gutes Turnier, da super Teams dabei sind.“

Meßkirch nach dem Umbruch

In der Schütz-&-Musch–Gruppe dürfte es spannender zugehen. Der A–Ligist SV Meßkirch vertritt Südbaden, erstmals seit 2019 ist wieder ein SBFV–Verein dabei. Meßkirch hielt sich im vergangenen Jahr lange im Aufstiegsrennen, belegte am Ende Rang drei. Verzichten muss der SVM auf Ex–Profi Alexander Schnetzler (44, SCP, Erfurt, Osnabrück, Dresden), der seine Karriere beendet hat.

Zollern–Vertreter SG Heuberg schaffte über die Relegation, mit Siegen über den TSV Boll (1:0) und Rot–Weiß Ebingen (2:0), den Aufstieg und ist damit der einzige Bezirksligist im Turnier.

Auch Laiz mit einem Neuanfang

Dagegen stieg der FC Laiz ab. Auf der Trainerbank beerbte Daniel Schwager das Duo Andreas Reisser/Andreas Fiolka. „Wir wollen eine gute Rolle in der Saison spielen und uns in der oberen Region bewegen“, sagt der neue Trainer. Von seiner Mannschaft erwarte er, dass alle an einem Strang ziehen. „Nur durch eine gute Trainingsbeteiligung und Intensität können wir in der Liga bestehen.“ Neu im Kader sind Edin Fehratovic (SV Ölkofen) und Marius Frank (FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen) als Torwarttrainer.

Im August stößt Julian Sachnüger wieder zum Kader, im Oktober beendet Matthias Richter sein Auslandssemester. Das ergibt mehr Optionen in der Offensive. „Kommunikation auf dem Feld und Spieltempo sind ordentlich, im Positionsspiel und taktisch müssen wir uns noch verbessern“, sagt Schwager.