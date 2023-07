Unterhaltsame Serenade der Gutensteiner Musikkapelle

Die Serenade der Musikkapelle unter dem Kastanienbaum beim Bürgerhaus war ein voller Erfolg. Bei angenehmen Temperaturen lauschten zahlreiche Zuhörer den Klängen der Kapelle, die meist mit Märschen und Polkas, aber auch modernen Blasmusikstücken wie Sweet Caroline, Summernight Rock oder Blue Night unterhielt. Bei der Kuschelpolka holte sich Klarinettist Peter Alexander eine Dame aus der Zuhörerschaft, setzte sich mit ihr auf eine Bank und spielte für sie Soloteile der Polka als Ständchen. Am Ende durften die Musikanten erst nach mehreren Zugaben ihre Instrumente wegpacken.

Bei dieser abendlichen Unterhaltung stellte sich der neue Dirigent Alois Kille den Gutensteinern vor. Kille, ein Musiker durch und durch, macht schon seit 50 Jahren Musik. Seine Ausbildung begann er bei der Stadtkapelle Meßkirch auf dem Tenorhorn, sieben Jahre dirigierte er die Rohrdorfer Kapelle und drei Jahre die von Hundersingen, stand viele Jahre als Dirigent dem Kreisseniorenorchester Sigmaringen vor und ist seit Mai in Gutenstein tätig. „Mir machte es Spaß, mit den Musikanten zu arbeiten, es ist eine Bereicherung für mich,“ sagte Alois Kille. Angefangen habe es mit dem Alphorn. Die Gruppe „Oberes Donautal“, bei der er mitspiele, halte ihre Proben freitags in Gutenstein vor der Musikprobe der Musikkapelle ab und so hätten ihn die Musikanten gebeten, doch gleich hier zu bleiben und das Dirigat zu übernehmen. „So schlecht ist es ja gar nicht, da kann man noch was aus den Burschen machen.“, sagte er sich.

Vorsitzender Thomas Amann war sehr angetan über das große Interesse der Bevölkerung an der Serenade. Über den Dirigenten sagte er „Es macht mit ihm viel Freude. Wir haben schon ein paar Proben hinter uns, der nimmt uns manchmal ganz schön ran.“ Amann bedankte sich bei Berthold Stroppel, der elf Jahre lang als musikalischer Leiter tätig war und die Kapelle durch gute und schlechte Zeiten manövrierte. Es war immer ein Selbstverständnis, alle kirchlichen und weltlichen Anlässe in der Gemeinde musikalisch zu begleiten. „Mir hat es Spaß gemacht und wird mir auch weiterhin Spaß machen“, so der scheidende musikalische Leiter.