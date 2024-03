Über Konfliktmanagement, Klimawandel und IT

Was haben Konfliktmanagement, Klimawandel und Informationstechnologie gemeinsam?

In der heutigen, globalisierten Welt sind Kompetenzen zum Umgang mit Konflikten, verfahrenen Situationen und das Nachdenken über die großen klimatischen Herausforderungen ebenso wichtig wie das Beherrschen moderner Medien. Im April werden - neben vielen anderen - eben diese Themen in Seminaren der Volkshochschule Inzigkofen im alten Kloster e.V. in den Fokus gerückt.

Das Seminar „Mac Workshop Vertiefungskurs“, beginnend am 2. April, lädt dazu ein, sich mit dem Apple-Betriebssystem macOS Ventura (13) tiefergehend vertraut zu machen und Programme und Clouddienste richtig anwenden zu lernen.

Unter dem Titel „Wenn uns Konflikte regieren“ werden die Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg vertieft und ein Augenmerk auf wertschätzende Gesprächsführung durch Empathie und Aufrichtigkeit gelegt. Das Seminar beginnt am 8. April.

Lokale und globale Auswirkungen und Lösungsansätze der „Herausforderung Klimawandel“ werden in der Woche ab dem 22. April mit verschiedenen Experten und Gesprächspartnern sowohl theoretisch als auch praktisch veranschaulicht. Das Seminar bietet mit vielen Exkursionen einen guten Überblick über die Thematik und zeigt Maßnahmen zur Bekämpfung der Erderwärmung vor Ort.

Die Kurse finden in den Räumlichkeiten des ehemaligen Klosters Inzigkofen mitten im Naturpark Obere Donau statt. Vor Ort wird gleichzeitig die Möglichkeit zur Übernachtung und Verpflegung geboten, sodass die Kurswochen auch eine Auszeit aus dem Alltag werden!

Über diese Angebote und viele weitere Kurse können sich Interessenten unter Telefon 07571/7398-0 oder auf www.vhs-i.de informieren und entsprechend anmelden.