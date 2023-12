Trosttaschen für unterwegs

„Manchmal braucht es nur eine Geste, um Menschen in schwierigen Momenten zu begleiten, um ein Zeichen der Anteilnahme zu setzen. ,Liebe sei Tat‘ hat sich unser Ordensgründer Vinzenz von Paul auf die Fahnen geschrieben und genauso wollen wir Seelsorge praktisch erfahrbar lassen“, beschreibt Heike Dreher, Regionale Seelsorgebeauftragte der Vinzenz von Paul gGmbH der Region Sigmaringen, die das Projekt regional begleitet, die Idee hinter den Seelsorgetaschen.

Neben christlichen und spirituellen Elementen der Seelsorgebegleitung, wie ein Holzkreuz, Rosenkranz und Gebetbuch befinden sich auch praktische Materialien wie Papiertaschentücher, Spruchkarten, Leuchtsterne, Säckchen mit „Positivem“ und trostspendende Gegenstände in den Taschen. Wie Entspannungsbäder, Handschmeichler, sowie ein selbstentwickeltes Seelsorgebüchlein, in dem sich Betroffene und Angehörige ihren „Kummer“ von der Seele schreiben können. Diese Dinge könnte man auch den Zubegleitenden überlassen. Dinge, die Seelsorge im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar machen. Heike Dreher beschreibt hierzu: „Es geht darum, Brücken zu bauen, ins Gespräch zu kommen und individuell auf den Zubegleitenden einzugehen. So vielfältig die Menschen sind, so vielfältig wurde versucht die Tasche zu packen“. Die Idee der Seelsorgetaschen wurde in der Vinzenz von Paul Region Schwäbisch Gmünd ins Leben gerufen: Dort und im Allgäu sind die Seelsorgetaschen bereits mit Erfolg im Einsatz, nun kommt die Region Sigmaringen dazu.

Zwei der Seelsorgetaschen, deren Wert jeweils bei etwa 150 Euro liegt, förderte der Caritative Förderverein der Kirchengemeinde Bingen, um „die gute Sache zu unterstützen“. Derzeit ist die Vinzenz von Paul gGmbH auf dem Weg, ein Seelsorgekonzept für den ambulanten Dienst zu erstellen. Die Trosttaschen sind ein wichtiger Baustein in der umfassenden Seelsorge der Vinzenz von Paul gGmbH. Die Seelsorgetaschen werden in allen Diensten und Einrichtungen der Vinzenz von Paul gGmbH in der Region Sigmaringen eingesetzt, in den stationären Einrichtungen, den ambulanten Diensten sowie in der Tagespflege und soll Bewohner:innen, Kund:innen, Angehörigen und Mitarbeitenden gleichermaßen zugutekommen. Mit den Seelsorgetaschen werden kleine Zeichen der Wertschätzung im Alltag ermöglicht.