Schnuppernachmittag bei der Werdenbergschule Trochtelfingen

(sz) - Die Werdenbergschule in Trochtelfingen nimmt zum kommenden Schuljahr wieder zwei neue fünfte Klassen auf. Einen Schnuppernachmittag gibt es am Donnerstag, 22. Februar, 14 Uhr, im Foyer Grün der Werdenbergschule statt. Die Werdenbergschule ist eine Schule mit sport- und berufsorientiertem Profil und bietet zum einen den Realschulabschluss und den Hauptschulabschluss an. Zusätzlich werden entsprechend der individuellen Fähigkeiten die Schüler bis zur 10. Klasse auf die gymnasiale Oberstufe vorbereitet. Neben individualisierten Lernprozessen zeichnet sich die Werdenbergschule durch einen verbindlichen dreitägigen Ganztagesbetrieb (Montag, Dienstag und Donnerstag) aus.