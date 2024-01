36-Jähriger wird tot in seiner Wohnung gefunden

Ein 36-jähriger Mann war im Rahmen einer Schlägerei am 7. Januar 2024 beim sogenannten „Häs-Abstauben“ in Trochtelfingen durch Tritte verletzt worden.

Nachdem der 36-Jährige am 16. Januar 2024 tot an seiner Wohnanschrift in einer Albgemeinde aufgefunden worden war, hatte die Staatsanwaltschaft Tübingen zur Klärung der Todesursache eine Obduktion in die Wege geleitet.

Das Ergebnis der Obduktion ergab eindeutig, dass der Todesfall in keinem Zusammenhang mit der Schlägerei steht. Der 36-Jährige verstarb eines natürlichen Todes.