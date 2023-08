Trochtelfingen

In Wohnhaus eingebrochen und alles durchwühlt

Trochtelfingen / Lesedauer: 1 min

In ein Wohnhaus in der Sigmaringer Straße in Mägerkingen ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 17 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein aufgebrochenes Fenster ins Innere.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 14:24 Von: sz