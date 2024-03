Ein Fest für Gartenfreunde und Genießer

Die Schwäbische Alb erwacht in Frühlingsstimmung und der Teigwarenhersteller Alb-Gold lädt nach Trochtelfingen zu seinem Frühlingsmarkt ein. Am Samstag, 23., und Sonntag, 24. März, wartet dort ein Angebot an Kunsthandwerk, Feinkost und Naturerlebnissen wie den Naturgarten, den Kräutermarkt und den Erlebnisspielplatz.

Handwerkskünstler präsentieren ihre liebevoll gefertigten Werkstücke, während Feinkosthändler mit delikaten Spezialitäten aus der Region verführen. Von handgemachten Dekorationsartikeln bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten - hier findet jede Besucherin und jeder Besucher etwas Passendes für sich.

Im zwei Hektar großen Naturgarten, der an diesem Wochenende nach der Winterpause wieder öffnet, gibt es zudem eine Vielfalt an Pflanzen zu entdecken. Im angrenzenden Kräutermarkt werden Frühjahrs-Sämereien und Stauden angeboten. Alle Gartenliebhaber können sich auch von den Experten vor Ort beraten und inspirieren lassen, während die Kleinen sich auf dem Spielplatz austoben oder den Barfußpfad erkunden. Im Zuge dieses Events wird auch die Erweiterung des Erlebnisspielplatzes mit Sandkasten und Sonnensegel eröffnet. Somit haben jetzt auch die ganz Kleinen ihren Bereich zum Spielen.

Natürlich sind an diesem Wochenende auch der Landmarkt mit seiner breiten Auswahl an Spätzle und Nudeln und das Restaurant Sonne in dem leckere Nudelspezialitäten, Kaffee, hausgemachter Kuchen und erfrischende Eisbecher angeboten werden, geöffnet.

Die Aussteller des Frühlingsmarktes verkaufen ihre Produkte am Samstag, 23. März, und Sonntag, 24. März, von 11 bis 18 Uhr beim Alb-Gold Kundenzentrum, Klaus-Freidler-Straße 1 in Trochtelfingen.