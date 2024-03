Tradition und Gemeinschaft beim jährlichen Palmbau

Die Malteser Jugend in Sigmaringen hat erneut ihre tiefe Verbundenheit mit Tradition und Gemeinschaft unter Beweis gestellt. Am 16. März fand der alljährliche Palmbau statt, eine Woche vor Palmsonntag - ein Ereignis, das in der Gemeinde tief verwurzelt ist und auf eine über 50-jährige Geschichte zurückblickt.

Unter der Leitung engagierter Gruppenleiter und mit der tatkräftigen Unterstützung einiger Kinder wurde der alte Palm beim Jugendhaus demontiert und Platz für einen neuen gemacht. Der Prozess erforderte die sorgfältige Vorbereitung des neuen Stamms, einschließlich des Entrindens, Schälens von Holunder, Sägens, Schleifens und Durchbohrens. Im Vorfeld wurden bereits 200 Eier kunstvoll mit dem Malteserlogo sowie dem Hohenzollernwappen bemalt, die später in die Struktur des Palms integriert wurden.

Die Konstruktion des Palms war eine Herausforderung: 18 Mal wurden abwechselnd Holzsegmente und bemalte Eier aufgefädelt, bis die Struktur fertiggestellt war. Dieser zeitaufwendige Prozess dauerte einen halben Tag, gefolgt von der Begrünung und der Anbringung der Spitze auf dem Stamm.

Eine Woche nach der mühevollen Arbeit kam der Lohn für die Mühen: Die Gruppenleiter und ihre Kinder präsentierten den fertigen Palm der Öffentlichkeit. In einer feierlichen Zeremonie segnete Pfarrer Baumgartner alle Palmstöcke, woraufhin eine Prozession in die Kirche folgte, bei der der Palm aufgestellt wurde. Nach dem Gottesdienst gab es zur Stärkung kleine Snacks, bevor alle Beteiligten zum Jugendhaus zurückkehrten, wo der neue Palm seinen Ehrenplatz fand.

Die geschätzte Höhe des Palms beträgt beeindruckende 5,50 Meter. Diese Veranstaltung ist nicht nur eine Demonstration handwerklicher Fähigkeiten und künstlerischer Ausdruckskraft, sondern symbolisiert auch die Stärke und den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft. Der Palmbau bei der Malteser Jugend Sigmaringen ist eine Tradition, die seit den 1970er Jahren gepflegt wird und jedes Jahr aufs Neue die Herzen der Gemeindemitglieder erfüllt.