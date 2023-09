Trachtenverein Saulgau bei den Heimattagen Baden–Würrtemberg

Der Heimat– und Trachtenverein Saulgau hat kürzlich an den Heimattagen Baden–Württembergs teilgenommen. Höhepunkt der Heimattage sind immer die Landesfesttage am letzten Ferienwochenende. In diesem Jahr war Biberach Ausrichterstadt. Bereits am Samstagnachmittag nahmen einige Mitglieder des Trachtenvereins an den historischen Tanzaufführungen mit der gemischten Tanzgruppe des Bodensee– Heimat– und Trachtenverbandes teil. Höhepunkt war sicherlich der farbenprächtige Landesfestumzug am Sonntag, welcher sich bereits ab 12.30 Uhr durch die dichtgesäumten und historischen Gassen von Biberach schlängelte. Das sommerliche Wetter hinderte mehrere tausend Besucher am Umzugsweg nicht ab, fröhlich die Heimattage mitzufeiern. Trachtenvereine, Musikgruppen, Bürgerwehren und historische Gruppen zeigten in Biberach, wie bunt und vielfältig unser Baden–Württemberg ist. Heimat, Brauchtum und Kultur. Und mittendrin: Der Heimat– und Trachtenverein Saulgau. Treu dem guten, alten Brauch „Sitt und Tracht der Alten, wollen wir erhalten!“

