Trachtenverein beim Historischen Markt

Traditionell nahm die Tanzgruppe des Heimat– und Trachtenverein Saulgau am Historischen Markt am Bächtlefest teil. Polka–, Walzer– und Rheinländerformen des Volkstanzes führten die Trachtlerinnen und Trachtenträger in diesem Jahr auf. So wurde wieder erfolgreich ein Stück Heimat und Tradition weitervermittelt und lebendig am Leben erhalten.

