Trachtenverein an Mariä Himmelfahrt im Einsatz

Am Hochfest Mariä Himmelfahrt fand eine spirituelle Pilgerwanderung auf dem Oberschwäbischen Pilgerweg von Untereggatsweiler nach Friedberg statt. Nachdem sich Mitglieder des Heimat– und Trachtenvereins in diesem Jahr erstmalig dem Brauch des Kräuterbuschen binden angenommen haben, sollten diese auch noch geweiht werden. Abends fand abschließend die Festmesse zum Kirchenpatrozinium in der Pfarr– und Wallfahrtskirche „Mariä Himmelfahrt“ in Friedberg statt. Zelebriert und schließlich auch geweiht wurden die Kräuterbuschel von Dekan Peter Müller.

Hier durften die Mitglieder des Heimat– und Trachtenvereins Saulgau mitwirken. Ein sehr schöner und festlicher Tagesausklang für alle Beteiligten, so das Fazit der vielen Pilgerinnen und Pilgern. Einer Wiederholung steht wohl nichts im Wege. Treu dem guten, alten Brauch: „Sitt und Tracht der Alten, wollen wir erhalten!“