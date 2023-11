Totenköpfe und Tierleichen im Altkleidercontainer

Im November fand an der Liebfrauenschule zum neunten Mal eine Öko-Fair-Woche statt, dieses Jahr zum Thema „Fair Fashion“.

Den Auftakt machte in allen Klassen zeitgleich eine ZDF-Reportage, die sich mit der Textilproduktion und dem Schicksal der Näherinnen und ihrer Familien in Bangladesch beschäftigt.

In Angeboten für die Klassen 5 und 6 lernten die Schüler, wie man Knöpfe annäht oder umweltfreundlich zu Kostümen für irischen Stepptanz kommt - natürlich durften danach auch die ersten Schritte ausprobiert werden.

Die Klassenstufen 7 und 8 konnten in Workshops nachhaltige Naturkosmetik herstellen. Kaffee, Honig, Salz, Joghurt wurden zu alternativen Beautyprodukten verarbeitet und danach natürlich auch erprobt. Zum anderen konnten sie kennenlernen, wie man alte Jeanshosen upcycelt zu schicken Taschen oder nützlichen Stiftehaltern.

Der Dienstag stand ganz im Zeichen der regionalen und saisonalen Küche: die Lize-Köche bereiteten ein leckeres Mittagsmenü für die Schulgemeinschaft zu.

Die Jahrgangsstufe 9 unternahm Betriebsbesichtigungen u.a. bei den Firmen Striebel in Langenenslingen und Trigema in Burladingen oder besuchten einen Vortrag der Aktion Hoffnung zum Thema „Bewusst handeln - die Masche mit den Altkleidern“. Die Schüler zeigten sich gleichermaßen erschrocken und erstaunt, was alles in Altkleidercontainern landet: Waffen, Totenköpfe oder Tierkadaver. Sie waren sich einig, dass solch ein unverantwortliches Handeln das Textilrecycling behindert, das doch ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit ist.

Zudem hatten Schüler die Möglichkeit, die Modefachschule Sigmaringen zu entdecken und zu erfahren, welche Rolle Nachhaltigkeit beim Entwerfen von Mode spielt.

Ein Highlight dieser ökologischen Schwerpunktwoche war aber sicherlich die Kleidertauschbörse der sechsten Gymnasialklassen. Er war nicht nur ein großer Spaß, sondern auch ein voller Erfolg. Über 220 Kleidungsstücke fanden neue Besitzer, die dadurch nebenbei lernten, dass auch ältere und gebrauchte Kleidung Wert ist, getragen zu werden.

Der Arbeitskreis „Lize For Future“ blickt zufrieden auf eine ereignisreiche Woche zurück, die den Schülern Impulse zum bewussten Umgang mit Mode und Altkleidern gegeben hat.

„Die Modebranche kann sich durch junge Menschen zum Positiven verändern. Fair Fashion ist die Zukunft für uns alle“, fasst ein Schüler seine Eindrücke zusammen.