Die Tierschutzorganisation Peta hat einen landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Sigmaringen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. Aufnahmen vom betroffenen Hof sollen belegen, dass die Tiere in der sogenannten Anbindehaltung untergebracht sind.

Darunter versteht man die dauerhafte oder saisonale Ankettung von Tieren, meist Rindern, die diese in ihrer Bewegung stark einschränkt. Die Tierschutzorganisation nennt die Haltung „tierquälerisch“ und „grausam“. Gegen den Betrieb im Kreis Sigmaringen und elf weitere hat sie Strafanzeige erstattet.

Tiere sind stark verschmutzt und können sich kaum bewegen

Der Fall im Kreis Sigmaringen ist laut Peta einer der schlimmsten gewesen. Die durch einen Informanten zugespielten Aufnahmen zeigen Bilder von Kühen, die stark verschmutzt an einer Wand angekettet sind. Der Boden und das Streu wirken ebenfalls dreckig und nass.

Nach Recherchen von Schwäbische.de stammen die Aufnahmen von einem kleineren landwirtschaftlichen Betrieb im Norden des Landkreises. Auf Anfrage bestätigt der Leiter des Betriebs, dass sich das Landratsamt bereits bei ihm gemeldet habe. Auf ihn komme nun ein Bußgeld zu - jedoch nicht wegen der Anbindehaltung an sich. Diese sei grundsätzlich erlaubt. Er habe aber Kälber angebunden und das verstößt gegen das Tierschutzgesetz.

Die verstehen nichts davon. Der beschuldigte Landwirt über Kritiker der Anbindehaltung

Die Kälber seien damals fast „volljährig“, also sechs Monate alt gewesen. „Je früher man sie anbindet, desto zahmer werden sie“, sagt der Landwirt. Sie seien dann wie Haustiere. Aus diesem Grund sei auch der Metzger, der ihm die Rinder zum Schlachten abnehme, froh, dass es die Anbindehaltung gebe. Denn Rinder, die in einem Boxlaufstahl gehalten werden, seien deutlich aggressiver.

Auf die Frage, warum er die Tiere nicht gereinigt habe, entgegnet der Landwirt, dass die Reinigung zu schmerzhaft für die Tiere gewesen wäre. Die Tiere würden ohnehin ein Winterfell bekommen und mit diesem den Schmutz des Herbstes abstreifen. Der Landwirt will auch in Zukunft an der Anbindehaltung festhalten - allen Kritikern zum Trotz. „Die verstehen nichts davon“, wirft er ihnen vor.

Peta hält Anbindehaltung für illegal

„Die Anbindehaltung - egal, ob ganzjährig oder zeitweise - verursacht nachweislich lang anhaltende Schmerzen, Leiden und Schäden. Somit ist sie tierschutzwidrig und illegal“, hält Scarlett Treml, Fachreferentin für Tiere in der Agrarindustrie bei Peta, entgegen. Es sei wissenschaftlich belegt, dass Tiere einen Drang haben, sich zu bewegen und soziale Interaktionen mit Artgenossen einzugehen.

Beides sei in dem Betrieb im Kreis Sigmaringen nicht möglich. „In der Anbindehaltung können sie sich nicht einmal umdrehen“, sagt Treml. Deswegen verstoße die Anbindehaltung nach Ansicht der Peta schon jetzt gegen das Tierschutzgesetz.

Kathrin Romahn, Leiterin des Veterinäramts Sigmaringen, weist diese Ansicht zurück. „Zur artgerechten Unterbringung von Rindern, die älter als sechs Monate sind, gibt es bislang keine strikten Anbindeverbote seitens des Gesetzgebers“, teilt sie auf Anfrage mit. Bei den routinemäßigen Kontrollen im Kreis werde verstärktes Augenmerk darauf gelegt, dass die Tiere ausreichend Platz haben, um stehen und liegen zu können. Zudem werde kontrolliert, ob die Haltung bei den Tieren Schäden verursacht.

Mir tun die Landwirte auch leid. Peta-Referentin Scarlett Treml

Viele Kunden versprechen sich von regional bezogenem Fleisch eine höhere Qualität als von Fleisch aus Massentierhaltung. Es sei jedoch gerade der „Bauer um die Ecke“, der seine Rinder saisonal oder ganzjährig anbindet, sagt Peta-Referentin Treml. „Mir tun die Landwirte auch leid“, ergänzt sie.

Viele seien finanziell zu dieser Art der Haltung gezwungen. In Bayern greife jeder zweite Betrieb auf die Anbindehaltung zurück und auch in Baden-Württemberg sei sie weit verbreitet, so Treml. Sie sieht die Politik in der Pflicht, die Anbindehaltung gesetzlich zu verbieten.