Tibet Aytekin ist Kreismeister im Lesen

Jedes Jahr treffen sich die besten Sechstklässler der Region in Pfullendorf zum Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. In diesem Jahr ist es Tibet Aytekin, Schulsieger des Störck-Gymnasiums, gelungen, den ersten Platz zu erreichen. Er las eine Passage aus einem seiner Lieblingsbücher, „Warrior Cats“ von Erin Hunter. „Den Abschnitt habe ich natürlich immer und immer wieder geübt“, sagt der Sechstklässler, so dass „ich ihn schon fast auswendig konnte“. Durch die Aufregung sei aber bei einem Wettbewerb „natürlich alles anders“. Auch den unbekannten Text meisterte Tibet Aytekin mit Bravour. „Das laute Lesen eines fremden Textes war für mich irgendwie ungewohnt“, erklärt er. Zwar lese er jede Woche zwischen 500 und 700 Seiten, aber „eben leise und nur für mich“. Mit seinem Sieg auf Kreisebene qualifizierte sich der junge Freund des gepflegten Lesens nun für die nächste Runde auf Bezirksebene in Tübingen.

