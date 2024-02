Tennisranglistenspieler beim TC Bingen

13. Lauchert-Cup beim Tennisclub Bingen in der Tennishalle Dietsche Mengen: Vom 23. bis 25. Februar trafen sich 65 Spieler zum 13. Lauchert-Cup des TC Bingen in der Tennishalle Dietsche in Mengen. Sie kamen aus den Landesverbänden Württemberg, Baden, Bayern und Hessen. Einige hatten sehr weite Anreisewege. Der TC Mengen stellte mit 7 Spielern, wie im letzten Jahr, die meisten Teilnehmer.

Schon zum dritten Mal wurde bei den Herren ein Ranglistenturnier der Kategorie A 7 (Preisgeld 350 €) durchgeführt. Der beste Spieler hatte die Rangliste Nr. 343. Für das 32-er-Feld hatten sich 28 Spieler gemeldet.

Parallel wurde für die Herren B (LK 10-18) und C (LK 16-25) und Damen (LK 10-25) ein Leistungsklassenturnier durchgeführt. Die Turnierleitung Christian Schneider/Pascal Wiese und Oberschiedsrichter Wolfgang Tritschler sowie einige Mitarbeiter des TC Bingen hatten in der Tennishalle Dietsche 70 Matches in vier Wettbewerben sowie den Wirtschaftsbetrieb zu organisieren. Das Feedback der Spieler war einhellig: ein super organisiertes Turnier.

Bei den Endspielen am Sonntag waren einige Zuschauer anwesend und konnten spannende und hochklassige Spiele miterleben. Der Vorsitzende Wolfgang Tritschler dankte bei der Siegerehrung allen Spielern für ihre Fairness und Disziplin. Gedankt wurde auch den Sponsoren Sport Dietsche Mengen, Kreissparkasse Sigmaringen und Volksbank Bad Saulgau. Er dankte auch allen Helfern im Hintergrund. Bei der Siegerehrung wurden Preisgelder im Wert von 350 € sowie Sachpreise übergeben.

Turniersieger: Herren Rangliste

Sieger: Benjamin Fock, TC Markwasen-Reutlingen

2. Platz: Leopold Henss, SV Pang

Herren B (LK 10-18) Sieger: Joshua Braun, TA VfL Sindelfingen

2. Platz: Kai Dudium, TC Bad Boll

Herren C (LK 16-23) Sieger: Siegfried Thellmann, TC Ostrach

2. Platz: Achim Auchter, TC Mengen

Damen B (LK 10-25) Sieger: Lea Riemann, TK SSV Ulm

2. Platz Verena Hernadi, TC Bildechingen